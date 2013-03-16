به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين صائب، بعدازظهر شنبه در گردهمايي مشترك كميته امداد امام خميني(ره) استان و سازمان بسيج سازندگي سپاه امام رضا(ع) كه در اردوگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شد با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی دفاعی همگانی است افزود: باید به جبهه جهاد اقتصادی نیروهای توانمند اعزام کرد تا بتوانیم از گردنه فشارهای اقتصادی با موفقیت عبور کنیم.

وی ادامه داد: هدف از اقتصاد مقاومتی حركتی دفاعی است و براي اعزام همگاني به جبهه جهاد اقتصادي، آموزش اقتصادي لازم است.

وی بیان کرد: بحث مددكاري فرهنگي يكي از نيازهاي خانواده‌هاي محروم است بنابراین براي توانمندي در اين بخش به شدت نيازمند كمك همكاران بسيج سازندگي هستيم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ما پرچم‌دار تئوري ولايت براي اداره جهان هستيم، افزود: بر اساس اين تئوري زندگي انسان‌ها به سبک آزادی تعریف نشده و مبنی بر سبك بندگي است.