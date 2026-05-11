۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

نخستین دهکده اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید 

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دهکده اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به مساحت چهار هکتار با حضور سردار محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور و مسئولان ارشد سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

سردار محمد روحانی، رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی گفت: دهکده اقتصاد مقاومتی شامل ۲ بخش تولید و پرورش قارچ و بخش گلخانه است که بخش تولید و پرورش قارچ ۱۰ سالن و ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع وسعت دارد.

رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی افزود: مجموعه گلخانه نیز به مساحت هزار و ۱۰۰ مترمربع و شامل سالن آبزی پروری، قلمه و نشا، گل و گیاه دارویی و آپارتمانی است.

وی ادامه داد: ساخت این مجموعه ۲ سال پیش آغاز شد و امروز با هزینه ۸۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. همچنین در این دهکده، استخر ذخیره آب کشاورزی با حجم ۱۱ هزار متر مکعب و کانال انتقال آب با بتن پارچه ای به طول ۲ هزار و ۴۰۰ متر ساخته شده است.

کد مطلب 6827000

