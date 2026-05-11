به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دهکده اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به مساحت چهار هکتار با حضور سردار محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور و مسئولان ارشد سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

سردار محمد روحانی، رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی گفت: دهکده اقتصاد مقاومتی شامل ۲ بخش تولید و پرورش قارچ و بخش گلخانه است که بخش تولید و پرورش قارچ ۱۰ سالن و ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع وسعت دارد.

رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی افزود: مجموعه گلخانه نیز به مساحت هزار و ۱۰۰ مترمربع و شامل سالن آبزی پروری، قلمه و نشا، گل و گیاه دارویی و آپارتمانی است.

وی ادامه داد: ساخت این مجموعه ۲ سال پیش آغاز شد و امروز با هزینه ۸۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. همچنین در این دهکده، استخر ذخیره آب کشاورزی با حجم ۱۱ هزار متر مکعب و کانال انتقال آب با بتن پارچه ای به طول ۲ هزار و ۴۰۰ متر ساخته شده است.