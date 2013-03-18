نیمی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران وارد امارات شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 23 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی در امارت و ديدار مقابل کویت، 9 بازیکن و اعضای کادر فنی صبح امروز و ساعت 10:50 صبح، تهران را به مقصد امارات ترک کردند و ساعت 15 بعدازظهر امروز به دبی رسیده و پس از ورود به باشگاه ايرانيان که هتل محل اقامت تيم ملی است و صرف ناهار ، برای استراحت به اتاقهای خود رفته و اولين تمرین خود را عصر امروز در زمین چمن باشگاه ایرانیان انجام خواهند داد.

9 بازیکنی که امروز وارد امارات شدند، عبارتند از : رحمان احمدی، حسین ماهینی، شجاع خلیل زاده، آندرانیک تیموريان، مهرداد پولادی، مهرداد اولادی، قاسم حدادی فر، سید جلال حسینی و سید جلال رافخایی. بازیکنان دعوت شده ای که امروز در ليگ برتر بازی داشتندد، فردا سه شنبه عازم امارات خواهند شد و بازیکنان لژیونر هم در روزهای آينده و مطابق با برنامه زمانبندی اش اعلام خواهد شد، به اردوی تیم ملی ملحق می شود. همچنین فردا بازیکنان استقلال و سپاهان که به تیم ملی دعوت شده اند به دبی خواهند آمد.

تیم ملی فوتبال ایران که برای برپایی اردویی آماده سازی راهی امارات شده است، روز 6 فروردین ماه سال آینده در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا در کویت به مصاف تیم ملی ایران کشور خواهد رفت.



