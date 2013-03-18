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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

برای برپایی اردوی آماده سازی؛

نیمی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران وارد امارات شدند

نیمی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران وارد امارات شدند

تیم ملی فوتبال کشورمان که برای اردوی آماده سازی خود قبل از دیدار با کویت، عصر امروز با 9 بازیکن و اعضای کادر فنی وارد دبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 23 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی در امارت و ديدار مقابل کویت، 9 بازیکن و اعضای کادر فنی صبح امروز و ساعت 10:50 صبح، تهران را به مقصد امارات ترک کردند و ساعت 15 بعدازظهر امروز به دبی رسیده و پس از ورود به باشگاه ايرانيان که هتل محل اقامت تيم ملی است و صرف ناهار ، برای استراحت به اتاقهای خود رفته و اولين تمرین خود را عصر امروز در زمین چمن باشگاه ایرانیان انجام خواهند داد.

9 بازیکنی که امروز وارد امارات شدند، عبارتند از : رحمان احمدی، حسین ماهینی، شجاع خلیل زاده، آندرانیک تیموريان، مهرداد پولادی، مهرداد اولادی، قاسم حدادی فر، سید جلال حسینی و سید جلال رافخایی. بازیکنان دعوت شده ای که امروز در ليگ برتر بازی داشتندد، فردا سه شنبه عازم امارات خواهند شد و بازیکنان لژیونر هم در روزهای آينده و مطابق با برنامه زمانبندی اش اعلام خواهد شد، به اردوی تیم ملی ملحق می شود. همچنین فردا بازیکنان استقلال و سپاهان که به تیم ملی دعوت شده اند به دبی خواهند آمد.

تیم ملی فوتبال ایران که برای برپایی اردویی آماده سازی راهی امارات شده است، روز 6 فروردین ماه سال آینده در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا در کویت به مصاف تیم ملی ایران کشور خواهد رفت.


 

کد مطلب 2020017

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