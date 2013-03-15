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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

رسانه های آلمانی خبر دادند؛

"دانیل داوری" مقابل کویت دروازه‌بان شماره یک تیم ملی فوتبال ایران است

"دانیل داوری" مقابل کویت دروازه‌بان شماره یک تیم ملی فوتبال ایران است

دروازه‌بان تیم دسته دومی اینتراخت برانشویگ در بازی با کویت با پیراهن شماره یک تیم ملی فوتبال ایران درون دروازه می‌ایستد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ 26 مارس (6 فروردین 92) در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام ملت‌های آسیا با کویت در کویت دیدار خواهد کرد. رسانه‌های آلمانی خبر از حضور دانیل داوری در این دیدار داده اند. دروازه‌بان اینتراخت برانشویگ قرار بود در بازی با لبنان برای ایران به میدان برود اما به دلیل فشردگی بازی‌های بوندس لیگای 2 از حضور در آن بازی انصراف داد.

"دانیل داوری" از پدری ایرانی و مادری لهستانی در گیسن آلمان متولد شده است و شهروند آلمانی محسوب می شود. این بازیکن در شرایطی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد که سیدمهدی رحمتی دروازه بان شماره یک چند سال اخیر تیم ملی بنابردلایلی از حضور در این تیم کناره گیری کرد.

 

کد مطلب 2018973

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