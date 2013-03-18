معرفی جاذبه های گردشگری خراسان شمالی در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی یکی از شرقی‌ترین و زیباترین استان‌های شمال شرقی کشور، همه ساله پذیرای میلیونها مسافر و زائر از اقصی نقاط ایران اسلامی است که از مسیر جاده آسیایی تردد می کنند.

این استان یکی از استانهای متنوع در زمینه آب و هوا است که طبیعت زیبای آن با دمی آسایش، غبار خستگی ایام را از تن مسافران بیرون می کند.

خراسان شمالی که یکی از تازه تاسیس ترین استانهای ایران است، از شمال و شمال‌شرقي با جمهوري تركمنستان و از شرق و جنوب با استان خراسان رضوي و از جنوب‌غرب با استان سمنان و از غرب با استان گلستان داراي مرز مشترك است.

وجود دهها نقطه تاریخی، سیاحتی و گردشگری در هفت شهرستان تابعه آن شامل شهرستان های بجنورد، شیروان, اسفراین، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و فاروج سبب بالا رفتن ارزش های جهانگردی و گردشگری درابن منطقه شده اند.

پارک بابا امان بجنورد زیباترین و قدیمی‌ترین پارک گردشگری کشور، تفرجگاه طبیعی و تاریخی بش قارداش بجنورد و روستاهای دیدنی و گردشگری ایوب پیغمبر، اسفیدان، آبشار زیبای بیار، درکش، روستاهای زوارم و گلیان شیروان، کوهستان پارک شیرکوه شیروان و روئین در اسفراین گوشه هایی از مراکز دیدنی و زیبای خراسان شمالی است.

همچنین آیینه خانه مفخم، عمارت مفخم، قلعه جلال الدین جاجرم، چهارطاقی تیموری، تپه ارگ باستانی شیروان، کلیسای اسپاخو، خواجه مهزیار جاجرم، مسجد جامع جاجرم، کوه بابای جاجرم، تنگهٔ جاجرم و قلعه جلال الدین جاجرم و شهر بلقیس اسفراین نیز بخشی از آثار باستانی و تاریخی این استان است.

خبرگزاری مهر در نظر دارد در راستای آشنایی هموطنان عزیز به ویژه مسافرین و زائرین بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)، تا پایان فرودین ماه 92 به معرفی جاذبه های گردشگری این استان بپردازد.

به گزارش خبرنگارمهر، خراسان شمالی با 867 هزار جمعیت، 7 شهرستان، 18 شهر، 42 دهستان و بیش از یک هزار روستا در مسیر جاده آسیایی قرار دارد.

