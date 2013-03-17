کشته شدن پنجمین نظامی فرانسه در مالی/نظامیان دو سودان از مناطق مرزی خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرنسه، "ژان لودریان" وزیر دفاع فرانسه از کشته شدن یک نظامی این کشور و زخمی شدن 3 نفر دیگر در درگیری های امروز مالی خبر داد.

بر این اساس، علت کشته شدن این نظامی، انفجار بمب کنار جاده ای و انهدام خودرو وی بوده است. این نظامی 24 ساله پنجمین نظامی کشته شده فرانسه در درگیری های کشور مالی از زمان آغاز مداخله نظامی فرانسه در 11 ژانویه است.

همچنین حال سه نظامی دیگر وخیم گزارش شده است. در همین حال "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه ماموریت نظامیان فرانسوی در مراحل نهایی و سختی قرار دارد، به آنها ادای احترام کرد.

گفتنی است نظامیان فرانسوی از 9 ماه پیش و به بهانه حمایت از دولت مالی، مداخله نظامی خود را در این کشور آغاز کرده اند.

تکمیل شدن خروج نظامیان دو سودان از مناطق مرزی

در خبری دیگر یک مقام ارتش سودان اعلام کرد عملیات خروج نظامیان سودان و سودان جنوبی ازمناطق مرزی مشترک دو کشور به پایان رسیده است .

شرکت 2 میلیون نفر در همه پرسی زیمبابوه

خبر دیگر اینکه "ریتا ماکارائو" رئیس کمیسیون انتخابات زیمباوه از شرکت حدود 2 میلیون نفر در همه پرسی این کشور خبر داد. وی اعلام کرد این میزان با توجه به گزارشهای دریافتی از 9400 مرکز اخذ رای این کشور، در همه پرسی تغییر قانون اساسی تخمین زده شده است.

وی همچنین گفت رای گیری روز شنبه به صورت مسالمت آمیز برگزار شد. شمارش آرا از اواخر روز شنبه آغاز شده و انتظار می رود که نتایج نهایی این همه پرسی ظرف 5 روز آینده اعلام شود.

از سوی دیگر "اولوگبنگا آشیرو" وزیر امورخارجه نیجریه پس از دیدار با "لوران فابیوس" همتای فرانسوی خود اطمینان داد کشورش برای آزادی خانواده فرانسوی که در شمال کامرون گروگان گرفته شده و به نیجریه انتقال پیدا کرده اند تلاش خواهد کرد.

وی به خبرنگاران گفت دولت نیجریه با همکاری سازمان های امنیتی برای آزادی این خانواده فرانسوی بدون اینکه آسیبی به آنها برسد تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

وی افزود ما تلاش می کنیم که این گروگان گیری به صورت مسالمت آمیز و بدون هرگونه آسیب رسیدن به گروگان ها به پایان برسد، با این حال نیجریه برای آزادی این خانواده فرانسوی به گروگان گیرها باج نخواهد داد.