تولید فرش روستایی در قم با روند نزولی روبه روست

مجید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تورم و افزایش نرخ مواد اولیه قالیبافی گفت: انگیزه ی تولید فرش نسبت به گذشته روبه کاهش است.



وی در رابطه با تعداد بافندگان روستایی قم بيان گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار نفر در هفت شرکت جعفریه، کهک، دستجرد، قاهان، قمرود وبخش مرکزی عضو هستند که از این تعداد حدود 25 درصد در زمینه ی بافت فرش فعاليت مي كنند.



اخوان افزود: تولید سال 91، هزار متر مربع به ارزش 2میلیارد تومان بوده که با افزایش نرخ تورم ممکن است سال آینده این رقم کاهش یابد.



مدیر عامل اتحادیه ی تعاونی فرش دستبافت روستایی استان قم با اشاره به وضعیت روبه تنزل تولید فرش دستبافت اظهار داشت: انگیزه ی تولید فرش دیگر ازبین رفته وتولید درحال کاهش است ودر آینده می طلبد که دولت به فکر تخصیص ارز مبادلاتی باشد وباایجاد انگیزه ومشوق هایی چون بیمه این فعالیت توسعه وشرایط فرش دستبافت در جهان بهبود یابد.