به گزارش خبرگزاری مهر، این استاد پیشکسوت انیمیشن ایران که حدود 42 سال از زندگی خود را صرف ساخت فیلم‌های پویانمایی و زنده برای کودکان و نوجوانان و ترویج این هنر در جامعه کرد، عصر روز 17 فروردین پس از طی دوره‌ سخت بیماری دارفانی را وداع گفت.

پیکر این هنرمند برجسته کشور ساعت 10 صبح روز 19 فروردین با حضور هنرمندان سینما و انیمیشن از خانه هنرمندان به سمت بهشت زهرا(س) تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.

فردمقدم علاوه بر نویسندگی، کارگردانی فیلم‌های پویانمایی چون "مزاحم‌ها"، "تقلید"، "جورجورک"، "بازگشت"، "در کنار هم، با هم"، "لالایی عاشورا"، "یار هم، در کنار هم" و "لی‌لی لی‌لی حوضک"را بر عهده داشت و در عین حال فیلم"مرد و قولش"را کارگردانی کرد که این فیلم نیز موفق به کسب دیپلم افتخار از جشنواره‌ بین‌المللی فیلم رشد در سال 1383 شد.