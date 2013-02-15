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۲۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

غفرانی به مهر اعلام کرد:

اجرای نرم افزار انتخاب مهندسان ناظر و شناسنامه فنی ملکی از اول اسفند

اجرای نرم افزار انتخاب مهندسان ناظر و شناسنامه فنی ملکی از اول اسفند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اجرای نرم افزار انتخاب مهندسان ناظر ساختمان از اول اسفند ماه، گفت: شناسنامه فنی - ملکی ساختمان برای متراژ های بالای 3 هزار متر از اول اسفند اجرایی میشود.

سعید غفرانی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای نرم افزار انتخاب مهندسان ناظر، اظهار داشت: این نرم افزار از اول اسفند بطور رسمی اجرایی می شود که با نصب و راه اندازی این نرم افزار تمامی مهندسان ناظر بصورت تصادفی و فقط از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان به کارفرمایان معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قبل از اجرای نرم افزار، فهرستی از مهندسان ناظر به شهرداری معرفی شده است، بیان کرد: امیدواریم با راه اندازی این سایت و انتخاب مهندسان ناظر از سوی سازمان، میزان تخلف و گودبرداری های غیراصولی کاهش پیدا کند.


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اجرای شناسنامه فنی - ملکی در شهر تهران، بیان کرد: شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای متراژهای بالای 3 هزار متر مربع از اول اسفند اجرایی می شود.

غفرانی افزود: پس از اجرای این قانون در متراژهای بالا، در متراژهای پایین تر هم به اجرا می رسد، گفت: شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي استان صادر می شود.

گفتنی است؛ در شناسنامه فنی - ملکی چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي قيد می شود. شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آئين نامه پروانه ساختماني دريافت مي کنند همراه با نقشه هاي چون ساخت تحويل خريدار میشود تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي کنند مطلع باشند.

کد مطلب 1815427

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