عبدالله سمنانی از فرماندهان سابق گردان تخریب لشکر 10 سیدالشهدا(ع) اظهار داشت: 90 درصد از اعضای گردان تخریب لشکر 10 سیدالشهدا دردوران دفاع مقدس ضمن اعلام حمایت از کاندیداتوری علی رضا زاکانی از وی برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند.

وی اظهار داشت: اعضای این گردان که همگی ار همرزمان هشت سال دفاع مقدس در لشکر 10 سیدالشهدا(ع) هستند بالغ بر 200 نفر هستند که از این تعداد 90 درصد از کاندیداتوری زاکانی حمایت کردند.

این فرمانده سابق گردان تخریب لشکر 10 سیدالشهدا(ع) با بیان اینکه این رزمنداگان دوران دفاع مقدس هم اکنون در غالب هیئت الوارثین سالها است به صورت هفتگی جلساتی را برگزار می کنند گفت: اعضای این گردان در جلسات مختلف با زاکانی حمایت خود را از وی اعلام کرده اند.

به گزارش مهر، همچنین در اولین جلسه از سلسله همایش های "مشق حماسه" اسماعیل کوثری فرمانده سابق لشکر 27 محمد رسول الله و برخی از جانبازان و ایثارگران نیز تا کنون از کاندیداتوری زاکانی برای در انتخابات حمایت کردند.