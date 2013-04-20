به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی صبح امروز در موسسه فرهنگی سیدالشهدا برگزار شد و الیاس نادران سخنگوی اقتصادی، مجتبی شاکری سخنگوی سیاسی، زهره الهیان سخنگوی سیاست خارجی، رضا روستا آزاد سخنگوی علمی و فناوری، دیدگاه های خود را در حوزه های تخصصی خود مطرح کرده و از کاندیداتوری علی رضا زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند.

الهیان: زاکانی استکبار ستیز و تابع رهبری است

در این نشست الهیان سخنگوی سیاست خارجی جبهه حماسه‌سازان با تاکید بر اینکه سیاست کلی نظام توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود تصریح کرد: در قانون اساسی جایگاه ولایت فقیه در سیاست کلان روشن است لذا رئیس جمهور باید در این حوزه تبعیت پذیری را ثابت کرده باشد.



وی افزود: رئیس جمهور باید استکبار ستیز باشد و تمام تلاش را در تبعیت از مقام معظم رهبری داشته باشد. من تمامی این موارد را در شخصیت آقای زاکانی دیدم.

روستا آزاد: زاکانی از نظر فرهنگ دینمداری فرد شاخص و از نظر علمی متخصص و توانمند است

در ادامه این نشست روستا آزاد سخنگوی حوزه علمی و فناوری جبهه حماسه سازان گفت: رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد و سیاسی بودن با سیاست زده بودن فرق می‌کند شاخصی که سیاستمدار را از سیاست زده بودن دور می‌کند اخلاق و فرهنگ است.



وی با بیان اینکه اگر سیاست به معنای غیر اخلاقی و خلاف باشد ما قائل به آن نیستیم تصریح کرد: شاخص مهم اینست که سیاستمدار و رجل سیاسی باید از نظر فرهنگ دینمداری فرد شاخصی باشد که در شخصیت کسی مثل دکتر زاکانی به چشم می‌خورد.



روستا آزاد ادامه داد: در دنیای امروز نمی‌توان با حرکت نپخته حرکت کرد لذا بحث علم و دانش بسیار مهم است و زاکانی پزشک است و تخصص پزشکی هسته‌ای دارد علاوه بر آن فردی بسیار باهوش و توانمند هست.



وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید به خرد جمعی کار تشکیلاتی در حوزه نخبگان توجه داشته باشد تصریح کرد: یک مدیر در مواقعی در فشار کار زیاد باید بداند که عقل کل نیست بنابر این این ویژگی بسیار مهم است که از نخبگان استفاده کند.

شاکری: دوگانگی و جدایی بین زاکانی و جلیلی نمی بینم

در ادامه این نشست مجتبی شاکری سخنگوی سیاسی جبهه حماسه سازان با بیان اینکه دوگانگی و جدایی بین زاکانی و جلیلی نمی بینم، ادامه داد: ملاک نهایی درباره جلیلی و زاکانی سازوکاری است که وجود دارد اما اینکه چه زمانی قابل ارزیابی است با توجه به تجربیاتی که در دوره قبل بوده است هرچه هیجان مردم به رای دادن نزدیک باشد، زمان انتخاب نیز نزدیک تر می شود.



شاکری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دیدار آقای زاکانی با آیت الله مصباح ارتباطی به کاندیدا شدن وی دارد یا نه گفت: ملاقات هایی که آقای زاکانی دارد مربوط به تصمیم گیری های خودشان است ما پاسخگوی این ملاقات ها نیستیم. برنامه ای که ما داریم این است که مواضع جبهه حماسه سازان را مطرح کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نحوه همکاری زاکانی با ائتلاف برای پیشرفت چیست گفت: جبهه حماسه سازان ستاد انتخاباتی زاکانی نیست، ما با توجه جمعبندی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که آقای زاکانی امتیاز بالایی دارند اما خود ائتلاف پیشرفت کسانی را که بیرون از مقوله خودشان مطرح باشند نیز مورد توجه قرار می دهند.

نادران: زاکانی این ظرفیت و همه جانبه نگری در همه وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را دارد

الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی حوزه اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی در نشست خبری با اعلام حمایت این جبهه از کاندیداتوری علیرضا زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: همان طور که رهبری فرمودند کسی که مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده می گیرد باید توان و ظرفیت در حوزه اجرا داشته باشد و هم مدیریت قبلی این حد از ظرفیت مدیریتی را نشان داده باشد به این نتیجه رسیدیم زاکانی این ظرفیت و همه جانبه نگری در همه وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را خواهد داشت.

این نماینده مجلس گفت: زمانی که به شهید رجایی پیشنهاد نخست وزیری شد وی گفت ترجیح می دهم فرد دیگری به روی کار بیاید اما زمانی که با وی صحبت شد از زیر بار خدمتگزاری شانه خالی نکرد و در چارچوب قانون مردانه پای کار ایستاد و در همان مسیر ثابت قدم بود.

وی ادامه داد: رجایی نشان داد مدیر عالی رتبه نظام بود که به دنبال قدرت طلبی نبوده و زمانی که به او تکلیف شد در صحنه باشد پذیرفت که امروز این را در زاکانی می بینیم.



نادران در پایان خاطرنشان کرد: همان طور که رجایی در اولین نطق معرفی خود در ریاست جمهوری اعلام کرد من مقلد امام، فرزند مجلس و خدمتگزار مردم هستم امیدواریم زاکانی نیز خود را مقلد رهبری، فرزند مجلس و خدمتگزار مردم بداند.

نادعلی: زاکانی از اولین کسانی بود که جامعه را نسبت به انحراف آگاه کرد

علیرضا نادعلی مسئول حوزه جوانان جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی نیزاظهار داشت: ما در طول سال‌های پس از انقلاب همواره شاهد انحراف‌هایی بوده‌ایم که از آن میان می‌توان به دوم خرداد 76 تا پایان دولت خاتمی یا انحراف در دولت هاشمی و یا انحرافی که در درون اصولگرایی رخ داد، روبرو بوده‌ایم و در واقع موضع آقای زاکانی در خصوص انحراف در گزینش ما بسیار مهم بوده است.



رئیس حوزه جوانان جبهه حماسه‌سازان انقلاب اسلامی تصریح کرد: زاکانی از اولین کسانی بود که جامعه را نسبت به انحراف آگاه کرد. از این رو این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد.

نادعلی ادامه داد: زاکانی در تمام دوران مسئولیت خود چه در مجلس شورای اسلامی و چه در جمعیت رهپویان همواره در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کرده است و در واقع در بسیج دانشجویی دوره‌هایی را همچون طرح ولایت راه‌اندازی کرد.



سخنگوی جبهه حماسه‌سازان انقلاب اسلامی در حوزه جوانان در پاسخ به سؤالی درباره دیدار زاکانی با آیت‌الله مصباح یزدی گفت: در دو دیداری که جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همراه با آقای زاکانی با حضرت علامه مصباح یزدی داشتند، آیت‌الله مصباح گفتند آقای زاکانی از جمله کسانی است که فهم درستی از امام و رهبری دارد و اراده پیاده کردن این فهم را نیز دارند.



وی افزود: البته باید بگویم که دیدار آقای زاکانی با علامه مصباح لزوماً ناظر بر انتخابات نبوده و به طور طبیعی اینطور نیست که این دیدارها مثل ارتباط برخی تشکل‌ها مثل جبهه پایداری با آیت‌الله مصباح باشد.