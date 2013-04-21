تعداد داوطلبان کاندیداتوري شوراهای ابرکوه به 107 نفر رسید/ حضور 6 کاندیدای زن

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام این ستاد، تا ساعت 9 صبح یکشنبه ششمین روز از آغاز ثبت نام، 25 نفر برای کاندیداتوری شورای شهر ابرکوه ثبت نام کرده اند.

شهر مهردشت نیز شاهد ثبت نام 11 نفر از کاندیداها بود.

همچنین تاکنون 17 نفر برای انتخابات بخش بهمن و 58 نفر نیز در بخش مرکزی نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند.

بانوان نیز در این دوره از انتخابات کاندیداتوری خود را به ثبت رسانده اند که سهم بخش مرکزی و شهر ابرکوه هر کدام سه کاندیدا بوده است.

تعداد شوراهای اسلامی شهرستان ابرکوه در این دوره با افزایش روستاهای جلال آباد و خسرو آباد بخش مرکزی ابرکوه به 32 شورا افزایش یافته است.

به گزارش مهر، میزان تحصیلات داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا برای روستاهای زیر 200 نفر میزان سواد در حد خواندن و نوشتن و برای بالای 200 نفر خانوار نیز مدرک دیپلم و برای شورای شهر نیز مدرک کارشناسی است ولی با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات که هنوز نیز ابلاغ نشده است اعضای سابق شوراهای اسلامی که سابقه حضور در این شوراها را دارند، فارغ از مدارک تحصیلی یاد شده می توانند نسبت به ثبت نام در این دوره انتخابات اقدام کنند.

شنیده های خبرنگار مهر حاکیست به جز بخش بهمن و شهر مهردشت، حضور اعضای سابق شوراهای این شهرستان برای کاندیداتوری این دوره چشمگیر است.

امروز آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.