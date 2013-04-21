تعرفه خدمات مهندسی ساختمان 40 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرجزادهها اظهار داشت: در اجرای بند شماره 172 ماده 17 شیوهنامههای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و به منظور تعدیل قیمت خدمات مهندسی مصوب سال 1391، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات خدمات مهندسی ساختمان قرار خواهد گرفت، به شرح جدول زیر اعلام میشود که برای سال 1392 جایگزین جدول ابلاغی طی نامه شماره 364/شم مورخ 1391/2/2 میشود تا حق الزحمه خدمات مهندسی رشتههای معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی براساس جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محاسبه شود.
نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: پیرو برگزاری جلسه یکصد و شصت و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری در شهر قم برگزار شد، پس از پیشنهادات هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و بحث و تبادل نظر اعضای شورای مرکزی تعرفه خدمات مهندسی درسال 1392 تا 40 درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها حسب مقتضیات، شرایط و ملاحظات هر استان و با توجه به مفاد بندهای شماره 173 و 17-6 شیوهنامههای مبحث فوقالذکر میتوانند قیمتهای جدول زیر و درصد مجموع حقالزحمهها مندرج در جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را حداکثر تا 25 درصد افزایش یا کاهش دهند.
همچنین سیدمهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خطاب به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها گفت: این نامه که رونوشت آن هم برای شهرداران سراسر کشور و روسای ادارات کل راه و شهرسازی استانها هم ارسال شده است بدین شرح است:
در اجرای بند شماره 172 ماده 17 شیوهنامههای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و به منظور تعدیل قیمت خدمات مهندسی مصوب سال 1391، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات خدمات مهندسی ساختمان قرار خواهد گرفت به شرح جدول زیر اعلام میشود که برای سال 1392 جایگزین جدول ابلاغی طی نامه شماره 364/شم مورخ 02/02/1391 میشود تا حقالزحمه خدمات مهندسی رشتههای معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی براساس جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محاسبه شود.
سازمانهای محترم نظام مهندسی ساختمان استانها حسب مقتضیات، شرایط و ملاحظات هر استان و با توجه به مفاد بندهای شماره 173 و 17-6 شیوهنامههای مبحث فوقالذکر میتوانند قیمتهای جدول زیر و درصد مجموع حقالزحمهها مندرج در جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را حداکثر تا 25 درصد افزایش یا کاهش دهند. درضمن درصد افزایش نرخ خدمات سایر رشتههای قانون، متعاقباً اعلام میشود.
نظر شما