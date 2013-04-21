پرويز هادی فيناليست شد/ شمارش معكوس تا كسب نخستين طلای ايران

به گزارش خبرگزاری مهر، پرويز هادی كه از ظهر امروز یکشنبه در رقابتهای وزن 120 کیلوگرم به میدان رفته بود، در نخستين ديدار به مصاف آيال لازاريف از قرقيزستان رفت و توانست در دو تايم و با نتايج يك بر صفر و 3 بر صفر اين كشتی‌گير را شكست دهد و به مرحله يك چهارم نهايی راه يابد.

وی در دور بعد به مصاف فرهاد آناكولوف از تاجيكستان رفت و با نتايج 3 بر صفر و 4 بر صفر از سد اين كشتی‌گير گذشت و به مرحله نيمه نهايی راه يافت. هادی برای حضور در ديدار فينال به مصاف جين كيونگ نام از كره‌جنوبی رفت و در يك ديدار ديدنی و نفسگير در سه تايم و با نتايج یک بر 4، 3 بر 2 و 3 بر صفر اين كشتی‌گير را شكست داد.

ديدار فينال وزن 120 كيلوگرم عصر امروز بين پرويز هادی و جارگالسيخان از مغولستان برگزار می‌شود. اين حريف مغول عنوان هفتمی المپيك لندن، پنجمی رقابتهای جهانی 2011 استانبول و نايب قهرمانی بازی‌های آسيايي گوانجو را در كارنامه دارد.

دومين روز از رقابتهای كشتی آزاد قهرمانی آسيا از بعد از ظهر امروز در سالن ايندريا گاندی شهر دهلی‌نو در حال برگزاری است.