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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

کشتی آزاد قهرمانی آسیا - هند؛

پرويز هادی فيناليست شد/ شمارش معكوس تا كسب نخستين طلای ايران

پرويز هادی فيناليست شد/ شمارش معكوس تا كسب نخستين طلای ايران

نماينده وزن 120 كيلوگرم ایران با كسب سومين پيروزی خود در رقابت‌های قهرمانی آسيا به فينال اين پيكارها راه يافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرويز هادی كه از ظهر امروز یکشنبه در رقابتهای وزن 120 کیلوگرم به میدان رفته بود، در نخستين ديدار به مصاف آيال لازاريف از قرقيزستان رفت و توانست در دو تايم و با نتايج يك بر صفر و 3 بر صفر اين كشتی‌گير را شكست دهد و به مرحله يك چهارم نهايی راه يابد.

وی در دور بعد به مصاف فرهاد آناكولوف از تاجيكستان رفت و با نتايج 3 بر صفر و 4 بر صفر از سد اين كشتی‌گير گذشت و به مرحله نيمه نهايی راه يافت. هادی برای حضور در ديدار فينال به مصاف جين كيونگ نام از كره‌جنوبی رفت و در يك ديدار ديدنی و نفسگير در سه تايم  و با نتايج یک بر 4، 3 بر 2 و 3 بر صفر اين كشتی‌گير را شكست داد.

ديدار فينال وزن 120 كيلوگرم عصر امروز بين پرويز هادی و جارگالسيخان از مغولستان برگزار می‌شود. اين حريف مغول عنوان هفتمی المپيك لندن، پنجمی رقابتهای جهانی 2011 استانبول و نايب قهرمانی بازی‌های آسيايي گوانجو را در كارنامه دارد.

دومين روز از رقابتهای كشتی آزاد قهرمانی آسيا از بعد از ظهر امروز در سالن ايندريا گاندی شهر دهلی‌نو در حال برگزاری است.

کد مطلب 2037413

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