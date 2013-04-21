نخستین طلای ایران بر سینه پرویز هادی درخشید/ طلسم بی طلایی شکست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه در سال "ایندیرا گاندی" شهر دهلی‌‍نو برگزار شد که در این کشتی پرویز هادی موفق شد برابر "جارگال سایخان" با نتایج 2 بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی دست یافته و مدال طلای مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در هند را برگردن بیاویزد.

هادی امروز با شکست دادن حریفانی از قرقیزستان، تاجیکستان ، کره‌جنوبی و مغولستان، قهرمان مسابقات 120 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی آسیا در دهلی‌نو شد. در این وزن کشتی گیران هند و قرقیزستان نیز به‌صورت مشترک عنوان سوم این مسابقات را کسب کردند.

آزاد کاران ایران در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در هند، فردا دوشنبه در اوزان 66، 74، 84 و 96 کیلوگرم به مصاف حریفان آسیایی خود می‌روند. قبل از این کشتی فرنگی ایران بدون کسب حتی یک مدال طلا به کارش در این مسابقات پایان داده بود.