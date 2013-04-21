به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن 66 كیلوگرم محمد یوسفی در دور نخست با "اماندیك باكیف" از قزاقستان پیكار می‌كند و در صورت پیروزی در دور بعد به مصاف برنده كشتی گیران ژاپن و مغولستان می‌رود. در این وزن 14 كشتی گیر حضور دارند.

در وزن 74 كیلوگرم كه 15 نفر حضور دارند، عزت‌الله اكبری در دور نخست با دیدار "بایراموف" از تركمنستان كشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در دور بعد با برنده دیدار كشتی گیران قزاقستان و هند مبارزه خواهد كرد. در وزن 84 كیلوگرم احسان امینی در دور نخست به مصاف "جامبولات ماكزاموف" از قزاقستان می‌رود و در صورت پیروزی در دور بعد با برنده كشتی گیران مغولستان و چین مبارزه خواهد كرد، در این وزن 14 نفر حضور دارند.

در وزن 96 كیلوگرم كه 10 كشتی گیر حضور دارند، حامد تاتاری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف "تاكاشی یاماگوچی" از ژاپن می‌رود و در صورت پیروزی در مرحله نیمه نهایی با برنده دیدار كشتی گیران ازبكستان و كره‌جنوبی مصاف می‌دهد.