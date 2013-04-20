به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی سال 2013 بزرگسالان آسیا که در ورزشگاه ایندیرا گاندی شهر دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار می‌شود، محمد طهماسبی‌زاده در وزن 55 کیلوگرم پس از پیروزی برابر مقابل "سعید مظفر مودینوف" از تاجیکستان در دور نخست، در دور دوم مقابل "فومی تاکا موری شیتا" از ژاپن در دو تایم متوالی و با نتایج 4 بر یک و 5 بر یک مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل آمیت کومار از هند از دور رقابتها کنار رفت. در این وزن آمیت کومار از هند و کانگ ایل یانگ از کره‌شمالی فینالیست شدند.

همچنین حسن مرادقلی در وزن 60 کیلوگرم که در دور نخست مقابل حریف تایلندی خود "سیری فونگ چامپاخان" به برتری رسیده بود، در دور دوم برابر "ری آن هاگ هانگ" از کره‌شمالی مغلوب شد. وی در حالیکه در تایم اول با نتیجه 3 بر 3 به پیروزی رسیده بود، در تایم دوم و در حالی که دیدار با نتیجه 3 بر 3 مساوی بود، در یک لحظه غافلگیر شد و با ضربه فنی نتیجه را واگذار کرد.

مرادقلی با توجه حضور این کشتی گیر از کره‌شمالی، در دیدار فینال به گروه شانس مجدد راه یافت. مرادقلی ابتدا باید به مصاف "باج رانگ باج رانگ" از هند برود و در صورت پیروزی برای کسب مدال برنز، برابر "شوگو مائدا" از ژاپن خواهد رفت.

در این وزن "جائه هون یانگ" از کره‌جنوبی و "ری آن هاگ هانگ" از کره‌شمالی فینالیست شدند. شکست دولت نیازبیکوف از قزاقستان مقابل کشتی‌گیر کره‌جنوبی از حوادث مهم این وزن بود.

کشتی گیران ایران که نخستین حضور خود در مسابقه‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا را تجربه می‌کنند، از ظهر امروز (شنبه) در ورزشگاه ایندیرا گاندی شهر دهلی‌نو پایتخت هندوستان به مصاف حریفان خود رفته‌اند. مسابقه‌های پنج وزن دیگر در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد.