جو سازی احمدی نژاد تشویش اذهان عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آرمان جمهوری اسلامی ایران، عدالت و حمایت از محرومین است. هر کس رئیس جمهور می شود، همین آرمان را باید دنبال کند.

وی تاکید کرد: جو سازی مقام محترم رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد در سفر به استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است.

عضو شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: ملت ایران نشان داده است که همه خواستار عدالت بوده و شهدای این ملت فدائیان عدالت هستند، لذا امیداریم آقای احمدی نژاد به این گفتمان خود خاتمه دهد.