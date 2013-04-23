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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۸:۳۱

فیروزآبادی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور:

جو سازی احمدی نژاد تشویش اذهان عمومی است

جو سازی احمدی نژاد تشویش اذهان عمومی است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن غیر قابل قبول دانستن جوسازی های رئیس جمهور در سفر به خوزستان خواستار این شد که رئیس جمهور به اینگونه سخنان پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آرمان جمهوری اسلامی ایران، عدالت و حمایت از محرومین است. هر کس رئیس جمهور می شود، همین آرمان را باید دنبال کند.

وی تاکید کرد: جو سازی مقام محترم رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد در سفر به استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است.

عضو شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: ملت ایران نشان داده است که همه خواستار عدالت بوده و شهدای این ملت فدائیان عدالت هستند، لذا امیداریم آقای احمدی نژاد به این گفتمان خود خاتمه دهد.

کد مطلب 2038615

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