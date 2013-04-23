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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

واکنش قاضی پور به اظهارات احمدی‌نژاد/ دادستان کل کشور پیگیر این موضوع باشد

واکنش قاضی پور به اظهارات احمدی‌نژاد/ دادستان کل کشور پیگیر این موضوع باشد

نماینده مردم ارومیه در واکنش به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور گفت: صحبت های آقای احمدی نژاد غیرقانونی بوده و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس در بیان اخطار قانون اساسی طبق اصل 3 بند 6 نسبت به اظهارات دیروز رئیس جمهور واکنش نشان داد.

نماینده مردم ارومیه خطاب به هیات رئیسه گفت: اظهارات آقای احمدی نژاد در جمع اهالی شهر خوزستان خلاف قانون بوده است و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم باید پیگیر این حرف رئیس جمهور باشد و اگر کسی پرونده ای دارد باید با او برخورد شود.

به گزارش مهر، رئیس جمهور روز گذشته در جمع مردم خوزستان اظهار داشت: به من می گویند اگر رویت را زیاد کنی پدرت را در می آوریم،  در حالی که ما تا پای جان در خدمت عدالت، انقلاب، امامت و ولایت هستیم و هزاران احمدی‌ نژاد فدای یک قطره عدالت و یک موی سر مردم ایران.

احمدی نژاد همچنین در ادامه گفته بود شما عددی نیستید در برابر ملت که بخواهید برخورد کنید و ملت ایران هیچگاه در برابر ابرقدرت ‌ها جا نزد و توی دهن آنها زد و باز هم این کار را می‌ کند، شما که کسی نیستید، شما هر کدامتان هر گوشه‌ ای از پرونده ‌تان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت.

کد مطلب 2038762

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