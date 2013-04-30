لرزه بر اندام "باباعلی"/ معدن سنگ آهن بلای جان روستا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، روستاي باباعلي از روستاهاي بخش صالح آباد شهرستان بهار است که معدن سنگ آهن در سمت جنوب شرقي و در سه كيلومتري این روستا واقع شده است. معدن سنگ آهن باباعلي در فاصله 39 کيلومتري شمال غرب همدان و 4 کيلومتري جنوب غرب روستاي باباعلي قرار دارد.

اين منطقه کوهستاني بوده و داراي زمستان هاي سرد و تابستان هاي معتدل است و ريزش برف سنگين و سردي هوا، امکان کار بيش از هشت ماه در سال را ميسر نمي سازد.

روستاي باباعلي از امکانات زیربنایی بهره مند است

روستاي باباعلي داراي امکانات زيربنايي از قبيل شبکه سراسري، مرکز تلفن و خانه بهداشت است که از لحاظ فعاليت معدني در منطقه حائز اهميت است و روستاهاي نزديک به محدوده باباعلي، روستاي همه کسي و قشلاق است که قرار بود نيروي کار مورد نياز معدن از اين روستاها تأمين شود اما بنابر بررسی های انجام شده استخراج از اين معدن كه تقريبا از سال 70 بهره برداري آن آغاز شده شرايط ويراني تدريجي خانه هاي اين روستا را ممکن شده است چرا كه خانه هاي اين روستا به علت شرايط جغرافيايي منطقه از سطح ارتفاعي بالايي برخوردار است.

لرزش ناشي از انفجارها ديوارهاي منازل را شکافته است

از همین رو به علت كار گذاشتن ديناميت و لرزش ناشي از انفجارهاي متعدد، ديوارهاي منازل دچار شكاف هاي عميقي شده به طوري كه الان با گذشت چندين سال از بهره برداري معدن وقتي در خانه ای در این منطقه نشسته ايم با لرزش ناشي از يك انفجار جديد، ترس از فروريختن سقف خانه ما را به بيرون مي كشاند .

یک روستایی ساکن در این منطقه در خصوص مشکلات ناشی از این رویداد اظهار داشت: چندين و چند بار به شوراي روستا مراجعه كرده و خواستار رسيدگي به اين موضوع شديم ولي تنها پاسخي كه از آنها دريافت نموديم اين بوده كه نمي دانيم مسئوليت معدن با چه ارگاني است و هيچ مسئولي هم پاسخگوي ما نيست .

ماشين هاي سنگين حمل و نقل آهن سبب خرابي آسفالت شده است

وی عنوان داشت: رفت و آمد مستمر ماشين هاي سنگين براي حمل و نقل آهن استخراج شده از معدن سبب خرابي آسفالت جاده هاي منتهي به روستا و همچنين راه هاي داخل روستا شده است.

وي همچنين در مورد بيكاري جوانان روستا گفت: وقتي منطقه اي داراي يك منبع درآمدي مثل معدن باشد مسلما اين منبع درآمد هم سطح اقتصادي آن منطقه را ارتقا خواهد داد و هم معضلات و مشكلات اجتماعي همچون بيكاري جوانان را رفع خواهد کرد اما در روستاي باباعلی به علت عدم مديريت مناسب، اين اتفاق نيفتاده تا جاييكه حتي يك نفر از اهالي روستا در اين معدن به كار گرفته نشده اند و مي توان گفت معدن به غیر از ضرر، سودي براي روستا نداشته است.

سرمايه ملي در روستاي بابا علي در حال غارت است

يكي از اعضاي شوراي روستا نیز در گفتگو با مهر عنوان داشت: مسئوليت استخراج از معدن روستا در ابهام است و چندين بار به مسئولين ذي ربط اطلاع داديم كه از معدن استخراج بي رويه مي شود و اين استخراج و ضررهاي ناشي از آن ويراني روستا را در پيش دارد ولي هیچ فردی پاسخگو نبوده است.

سیدهادی فرخی افزود: در مراجعات مكرر براي دریافت اینکه مسئوليت معدن با چه ارگانی است، گفتند اين معدن دولتي است و استخراج از آن بر عهده دولت است ولي عملا اين مورد مشاهده نمي شود چرا كه در حال حاضر گروهي درحال بهره برداري هستند كه هويت دولتي ندارند به اهالي روستا هم كه اجازه دخالت و حتي كار كردن براي امرار معاش در معدن را نمي دهند.

وي ادامه داد: در سال هاي اخير بهره برداري از اين معدن روستا را متحمل ضررهاي فراواني در زير ساخت هاي روستا اعم از جاده هاي مواصلاتي، آسفالت جاده كه به تازگي ترميم شده است و آلودگي صوتي مستمرر به علت تردد ماشين آلات سنگين و انفجارهاي متعدد، متحمل شده است ولي كسي به داد مردم روستا نمي رسد.

ذخایر آهن منطقه باباعلي در سال 1352 توسط شرکت باريت ايران کشف شد

براساس بررسی های انجام شده ذخاير آهن منطقه باباعلي در سال 1352 توسط شرکت باريت ايران کشف شد و پس از چندسال فعالیت توسط شرکت مختلف در سال 1376، پروانه بهره داري از اين معدن به مدت پنج سال با مقدار استخراج 10 هزار تن در سال به شرکت تأمين مواد اوليه فولاد صبانور واگذار شد.

قديمي ترين سنگ هايي که در ساختار زمين شناسي کانسار باباعلي وجود دارند، شيست هاي اکتينوليت - آمفيبوليت داري هستند که سنگ هاي پي را تشکيل مي دهند و سنگ هاي نفوذي ديوريت و گرانوديوريت در اين محدوده گسترش زيادي دارند.

حال ذکر این نکته خالی از بحث نیست معدنی که زمانی مقرر بود تا زمینه توسعه روستای باباعلی را فراهم کند چرا ویرانی این روستا را در پیش گرفته و نه تنها در پیشرفت و توسعه این روستا موثر نبوده بلکه موجب دلهره برای ساکنان این منطقه شده است؟