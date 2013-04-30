تجليل از چهره های ماندگار و فعالان حوزه خليج فارس توسط احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد ظهر امروز سه شنبه در همايش بين المللي فرهنگي و گردشگري خليج فارس از 13 نفر از چهره هاي ماندگار، اساتيد دانشگاه و فعالان حوزه خليج فارس كشور تجليل كرد.



دكتر پرويز كردواني چهره ماندگار علمي كشور، دكتر احمد اقتداري، دكتر ابراهيم باستاني، دكتر محمدجواد صفي نژاد و دكتر غضنفري به عنوان اساتيد برگزيده دانشگاه، افشين عباس نژاد هنگامي ناخداي نمونه، منوچهر روشن روان هنرمند نمونه، سيد مجتبي عسگري بهيار نمونه، امير دژاكام كارگردان تئاتر، غلام حمزه اي رفتگر نمونه، محمد رئيسي فرزند شهيد و خانم اقدس سكالو همسر شهيد دارابي و خانم شهناز بهرامي همسر شهيد واحدي فعالان و انديشمنداني بودند كه رئيس جمهور از آنان تجليل كرد.



همچنين در اين مراسم با حضور احمدي نژاد از تمبر و كتاب خليج فارس رونمايي شد.