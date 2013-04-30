برادران ارجمند و عزیزی در جشنواره خلیج فارس تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه به مناسبت روز ملی خلیج فارس در بندرعباس برگزار شد، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده دبیر سومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس و ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان از بهترین آثار فرهنگی وهنری با موضوع خلیج فارس تقدیر و لوح و تندیس این جشنواره را به برگزیدگان نیز اهدا کردند.

برگزیدگان بخش هنرمندان فعال خلیج فارس

حسین احمدی‌نسب نقاش، داریوش ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون، سیروس کهوری‌نژاد بازیگر سینما و تئاتر، روزبه یاری‌پور فعال فضای مجازی، اسد نقش‌بندی عکاس، انوشیروان ارجمند هنرمند پیشکسوت و محمود عزیزی هنرمند پیشکسوت از جمله هنرمندانی هستند که در این بخش تقدیر شدند.

برگزیدگان جشنواره‌های موضوعی

همچنین هنرمندانی چون پیمان پارس مهر منتخب جشنواره خوشنویسی قزوین، علیجان سلیمانی منتخب جشنواره متون ادبی در جنوب کرمان، مریم سلیم زاده منتخب جشنواره پژوهش‌های زیست محیطی، محمد ترکمان منتخب جشنواره شعر ترکی در استان آذربایجان غربی، فرهاد عظیمان منتخب جشنواره پویانمایی اردبیل، مجتبی عطارزاده منتخب بهترین پژوهش‌های خلیج فارس "گذشته و آینده"، مسلم نعمتی منتخب جشنواره کاریکاتور استان مرکزی، عباسعلی صمیمی منتخب جشنواره عکس خلیج فارس، محمدرضا مه‌آبادی، میثم شایگان منتخب جشنواره بازی‌های رایانه‌ای در تهران، محمد انور بیجازه‌ای منتخب جشنواره آواها و نواهای خلیج فارس، میثم خالوندی منتخب جشنواره طراحی و گرافیک در استان خراسان جنوبی، نفیسه محمدیانی منتخب جشنواره طراحی و گرافیک از استان خراسان جنوبی، علی حکیمیان منتخب جشنواره هنرهای تجسمی در استان یزد در بخش برگزیدگان جشنواره‌های موضوعی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از خانواده شهدای خلیج فارس تقدیر به عمل آمد. خانواده شهید اسحاق عامری سیاهوای، خانواده شهید احسان دارا، خانواده شهید اسدالله هنگامی، خانواده شهید علی کهوری نژاد از جمله خانواده های شهدایی بودند که لوح تقدیر و تندیس خلیج فارس به آنها اهدا شد.

همچنین لوح تقدیر و تندیس جشنواره به سردار دریادار دوم علی عظمایی از شهرستان بندر لنگه، سردار دریادار دوم علی رزم جو از استان بوشهر، امیردریادار علی اکبر اخگر فرمانده ناوگان همیشه روشن جوشن نیز اهدا شد.

در پایان این مراسم از فعالان صدا و سیمای مرکز استان هرمزگان نیز تقدیر به عمل آمد.