برخی زاویه اصول گرایی را آنقدر محدود می کنند که رهبری هم در آن جای نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر از قم ، آیت الله سید احمد خاتمی قبل از ظهر سه‌شنبه در نوزدهمین همایش سراسری مسئولان هیئت رزمندگان اسلام که در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد، اظهار داشت: هیئت رزمندگان اسلام پرچم محبت اهل بیت(ع) را در جهان بالا برده و یکی از نهاد های ضروری و به جایی بود که بعد از دفاع مقدس شکل گرفت.

وی با اشاره به این که هیئت رزمندگان اسلام برای اولین بار در قم به محوریت حجت الاسلام والمسلمین شهید سید حسین سعیدی شکل گرفت، بیان داشت: شهید سعیدی همیشه می‌گفت نباید بگذاریم فرهنگ دفاع مقدس تمام شود.

شعور و شعور باید در هیات رزمندگان موج بزند

امام جمعه موقت تهران در ادامه به تشریح ویژگی‌های هیئت رزمندگان پرداخت و گفت: شعور و شعور باید در هیئت رزمندگان موج بزند، شور به معنای حال و صفای سینه زنی، مرثیه خوانی، مداحی و برپایی جشن‌های شادی مشروع در اعیاد و ایام میلاد اهل بیت(ع) است.

وی تصریح کرد: در کنار شور شعور هم باید باشد، فضا و زمان هیئت نباید فقط به مداحی اختصاص داد، بهره گیری از واعظ معممی که در مراسم ها آیه و حدیث بگوید و در مناسبت های مختلف سخنرانی داشته باشد از ملزومات هیئت است.

آیت الله خاتمی با بیان این که اخلاص انگیزه نیز از ویژگی‌های مهم اعضای هیئت رزمندگان اسلام است، عنوان کرد: هیئت رزمندگان باید در پی این باشد که پرچم عشق به اهل بیت(ع) را همراه با انقلاب اسلامی در جهان بالا ببرد و کاری کند که مردم بتوانند تجلی رزمندگان اسلام را در این هیات مشاهده کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: جهت گیری جهادی، دفاع از انقلاب، نظام اسلامی و ولایت ستون فقرات هیئت رزمندگان است، هیئتی که در برابر نظام و ولایت بی تفاوت باشد باید پسوند رزمندگان را از آن حذف کرد.

مداح و سخنران ضد انقلاب در هیئت رزمندگان جایی ندارد

وی تاکید کرد: مداح و سخنران ضد انقلاب در هیئت رزمندگان جایی ندارد، اگر مداح و روحانی بی تفاوتی هم بودند که آنها دعوت کردید و آنها به ولایی بودن تشویق و ترغیب کردید خوب است.

آیت الله خاتمی با بیان این که نباید فقط به دنبال شلوغ شدن هیئت باشیم افزود: یک روحانی که در هیئت سخنرانی می‌کند نباید تنها جلوه انقلابی و ولایی بودن را دعا برای مقام معظم رهبری تلقی کند.

دعوت از روحانی و مداح نباید از روی رفاقت ها و سلایق شخصی باشد

استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار داشت: پشتوانه هیئت رزمندگان صدها هزار شهیدی هستند که فدای نظام و امت اسلامی شدند، مسئول هیئت نباید هر کاری دلش خواست انجام دهد و دعوت از روحانی و مداح نباید از روی رفاقت‌ها و سلایق شخصی باشد.

آیت الله خاتمی با بیان این که بصریت افزایی از دیگر ویژگی‌هایی است که همه هیئت‌ها بخصوص هیئت رزمندگان اسلام باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند بیان داشت: کسانی که می‌آیند هیئت باید دشمن را بشناسند، ببینند دشمن کجا را مورد هدف قرار داده و برای مقابله با آن برنامه ریزی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: هیئت رزمندگان نباید به مسائل فرهنگی و سیاسی کشور بی‌تفاوت باشد، این که سخنران هیئت فقط بیاید و از اخلاق صحبت کند کافی نیست و باید در کنار مباحث اخلاقی بینش سیاسی و بصریت افزایی قرار داشته باشد.

سیاست ما سیاست مقام معظم رهبری است

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدهای فرهنگی و نقش هیئت‌ها در مقابله با آن اشاره کرد و افزود: باید در هیئت برای مردم تبیین شود سیاستی که ما می‌گوییم سیاستی است که مقام معظم رهبری می گوید، نه سیاستی که این حزب و آن حزب از آن یاد می کنند.

وی عنوان کرد: از جمله شگردهای دشمن در سال های اخیر ایجاد تردید در اصل انقلاب است، یکی از چهره های ضد انقلاب گفته است اگر همان حکومت طاغوت را اصلاح می‌کردیم بهتر از این حکومت بود، حکومت طاغوت بهتر از این حکومت است که دلیلش این بود که پدرشان روزی قائم مقام بود و کنار گذاشته شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ابزار دشمن در ایجاد تردید در اصل انقلاب سیاه نمایی است و گرانی‌ها و مشکلات اخیر کشور هیزمی است که در این آتش می‌ریزند.

وی گفت: هیئت رزمندگان باید برای مردم تبیین کند که اخلاق ستیزی، استقلال ستیزی، دین ستیزی و عفت ستیزی در حکومت طاغوت موج می زد.

ماجرای فتنه 88 ولایت ستیزی بود

آیت الله خاتمی ایجاد تردید در اصل ولایت فیقه از دیگر برنامه های دشمن دانست و یادآورشد: ماجرای فتنه 88 ماجرای ولایت ستیزی بود، این که مقام معظم رهبری حرکت عظیم 9 دی را حماسه نامیدند به این جهت بود که دشمن در فتنه 88 با هدف زیر سوال بردن ولایت فقیه به میدان آمده بود.

وی اضافه کرد: یکی از چهره هایی که اکنون طلب کار هم هست، در 26 خرداد 88 گفته بود اگر خود رهبری هم جمعیت فتنه گران را ببیند عقب نشینی می‌کند.

آیت الله خاتمی اظهار داشت: در عاشورای 88 شعار فتنه گران مرگ بر اصل ولایت فقیه بود، مرگ بر اصل ولایت فقیه یعنی مرگ بر اسلام، از بعضی‌ها انتظار نمی‌رود که در ظاهر از ولایت دم می زنند و می گویند باید به خطای خود اعتراف کنیم و این حرف مربوط به رهبری است.

وی افزود: کسانی سخن از اعتراف به اشتباه می‌زنند که تاکنون یک بار هم واژه فتنه در سخنانشان به کار نرفته است.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: برخی از نامزدهای انتخاباتی ما به این نکته توجه ندارند که انتقاد از دولت حق افراد است اما گاهی به شکلی انتقاد می‌شود که اصل نظام اسلامی، ارزش گرایی و اصول گرایی زیر سوال می رود.

برخی صحبت های انتخاباتی بوی تضعیف اصل ولایت دارد

وی ابراز داشت: این که شخصی به اسم اصول گرا وارد صحنه شد و رفتار متفاوتی از خود نشان داد را نباید پای اصل اصول گرایی گذاشت، مردم مراقب باشند برخی صحبت های نامزدهای انتخاباتی بوی تضعیف اصل ولایت را دارد.

آیت الله خاتمی بیان داشت: بنده به عنوان یک طلبه می‌گویم همه گروه‌ها و شخصیت‌ها بدانند تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون پای ولایت ایستاده ایم.

وی با بیان این که ایجاد تردید در موضع گیری در مقابل فتنه از راهکارهای دیگر دشمن است، تصریح کرد: اگر جلوی این حرکت گرفته نشود کم کم می گویند فتنه در کار نبوده و نمی‌گذارند مردم اعتراض کنند و آتش کشیدن مساجد و کشته شدن مردم را اعتراض می دانند.

استاد درس خارج حوزه علمیه عنوان کرد: برخی از فتنه گران می‌گویند به ما گفته شده توبه کنیم، از چه توبه کنیم؟، باید به آن ها بگویم از این که امید بیگانگان شدید، امید امریکا، انگلیس، صیهونیست و منافقان شدید توبه کنید.

پرچم امام حسین(ع) زیر پرچم و عبای فتنه گران به آتش کشیده شد

آیت الله خاتمی خطاب به سران فتنه و فتنه گران بیان داشت: زیر پرچم شما به امام حسین (علیه السلام) اهانت شد، پرچم امام حسین(ع) را زیر پرچم و عبای شما به آتش کشیدند، زیر پرچم شما عده ای از بسیجی ها و مردم کشته و جانباز شدند، سرمایه 40 میلیونی را به آتش کشیدید، ازاین ها توبه کنید.

وی ادامه داد: حضور 85 درصدی در انتخابات مسئله عجیبی در دنیا بود که شما خواستید آن را تقلب جلوه دهید و حالا کم کم به سمتی می روید که فتنه را انکار کنید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که در انتخابات دو بخش داریم تصریح کرد: بخش اول نفی و بخش دوم اثبات است که در بخش اثبات هنوز به جایی نرسیده ایم که بگوییم دربین کاندید ها چه کسی اصلح است، البته هنوز دیر هم نشده و باید منتظر بمانیم تا کاندید ها ثبت نام ودر شورای نگهبان تایید شوند.

به دو جریان فتنه و انحرافی رای نمی دهیم

آیت الله خاتمی با بیان این که در زمینه نفی، دو جریان خط قرمز ما هستند گفت: جریان فتنه و همه ساکتان و حامیان آن ها و جریان انحرافی دو جریانی هستند که به هیچ وجه به آن ها رأی نخواهیم داد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این که جریان انحراف متاسفانه یک واقعیت است، عنوان کرد: برخی می گویند انحراف یک جریان نیست، یک فرد است که در پاسخ به آن ها باید گفت: انحراف یک جریان بی پایه است و در بدنه مردم ریشه ندارد و تنها به دو رانت سیاسی و مالی متصل است.

وی با تاکید بر این که به کسانی که از جریان انحراف حمایت کنند رای نمی دهیم بیان داشت: ممکن است افراد اصلی این جریان تایید صلاحیت نشوند که در این صورت افراد دیگری به جای آن ها معرفی می شوند.

باید مراقب شعارهای رأی جمع کن باشیم

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با انتقاد از برخی شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری اظهار داشت: بعضی ها در ظاهر می گویند لبیک یا خامنه ای و در سایت های خودشان به شکل دیگری عمل می کنند.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: گاهی برخی از کسانی که تنها در ظاهر گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند آنقدر زیبا صحبت می کنند که بنده که محاسنم در راه حمایت از رهبری سفید شده بگویم ماشاالله و به این فکر می‌کنم که چقدر در مسیر حمایت از ولایت عقب هستم.

آیت الله خاتمی افزود: عده ای می آیند با عنوان تجلیل از خادمان نوروزی جشن بر پا می کنند میلیاردها ریال خرج می‌کنند و در کنارش بنر عکس مقام معظم رهبری را می‌گذارند، به چه مجوزی در این شرایط اقتصادی از جیب بیت المال هزینه می‌کنند؟، البته به مقصود خودشان هم نرسیدند.

وی تاکید کرد: باید مراقب شعارهای انتخاباتی رأی جمع کن باشیم، می گویند اگر می توانستیم یارانه را به 250 هزار تومان می رساندیم، در صورتی که کارشناسان اعتقاد دارند اگر بودجه کشور سه برابر وضع کنونی شود و بعد این کار اجرایی شود باز هم ده برابر تورم خواهیم داشت.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: برخی شعارهای انتخاباتی نزد عقلا و اهل خرد هیچ گونه اعتباری ندارد و باید مردم را هشیار کنیم که توجه به برخی شعارهای انتخاباتی به مسیر منافع ملی ما نیست.

آیت الله خاتمی بابیان این که اصول گرایی چهار چوب های مختلفی دارد افزود: اصول گرایی احزاب و گروه ها برای ما محور نیست، ما تنها اصول گرایی که مبنای آن مقام معظم رهبری باشد را قبول داریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: خروجی برخی از اصول گرایی ها این است که زاویه اصول گرایی را آنقدر محدود می کنند که گاهی خود مقام معظم رهبری هم در خط اصولگرایی جای نمی گیرد.

وی با بیان این که ما باید به وظیفه خود عمل کنیم و مکلف نیستیم به نتیجه برسیم افزود: امروز وظیفه داریم مردم را به حضور گسترده در انتخابات دعوت کنیم و اصلح را به آن ها معرفی کنیم.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: بسیاری از نظر سنجی ها نظرسازی است و نباید به آنها دلخوش کرد، نظر سنجی در نماز جمعه و دانشگاه با هم متفاوت است، مبنای صحیحی برای نظر سنجی ها وجود ندارد و برخی از این شیوه به دنبال ایجاد جنگ روانی هستند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در پایان یادآور شد: نامزدهای اصولگرا بدانند این انتخابات برای آن ها یک امتحان است، اصولگرایان باید با وحدت خود نگذارند جریان اصولگرایی آسیب ببیند و اگر نامزدهای اصول گرا از خود گذشت نشان ندهند دیگر اصول گرا نیستند.