زندگی شیعیان باید بر محور ظهور تدبیر شود/ باید الگوی پیشرفت اسلامی را متجلی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی میرباقری ظهر سه‌شنبه در نوزدهمین همایش سراسری مسئولان هیئت رزمندگان اسلام که در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد اظهار داشت: با توجه به آیات قرآن تفسیر عصر ظهور به معنی تحقق عده خدا مبنی بر پیروزی صالحان و مستضعفان جهان است.

وی با اشاره به این که در قرآن به خورشید، شعاع و پرتو آن و به قمر و روزی که تجلی داده می شود سوگند یاد شده است بیان داشت: با توجه به روایات پرتو این خورشید دین الهی است که خداوند متعال در وجود نبی اکرم(ص) قرار داده است.

عصر ظهور عصر تجلی غیب در عالم شهود است

استاد حوزه علمیه قم افزود: عصر ظهور عصر تجلی غیب در عالم شهود است، عصر تجلی حقیقت توحید و ظهور حقیقت در عالم ما است و سیر عالم ما تا این عصر ظهور پر فراز و نشیب است.

وی با بیان این که همه کائنات در پرتو نور پیامبر(ص) نورانی می‌شوند عنوان کرد: روزی که شمس حقیقت در آن تجلی می‌کند و همه عالم در پرتو نور پیامبر(ص) روشن می‌شود روز ظهور امام زمان(عج) است.

حجت الاسلام میرباقری با اشاره به این که یکی از بسترهای تحقق نور ولایت واقعه عاشورا است، ابراز داشت: 124 هزارپیامبر آمده اند تا زمینه ظهور موعود را فراهم کنند، جامعه موعودی که همه انبیاء پیش روی امت خود می گذاشتند عصر ظهور است و با جامعه موعود فرهنگ های دیگر تفاوت جوهری دارد.

ظهور در فرهنگ شیعه با آرمان شهر مذاهب دیگر تفاوت دارد

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی تصریح کرد: یکی از تفاسیر غیب، غیب وجود حضرت صاحب الامر(عج)است، افقی که انبیاء به عنوان ظهور پیش روی ملت خود قرار دادند با آرمان شهرهای فرهنگ ها و مذاهب غیر شیعی تفاوت دارد.

وی تاکید کرد: عصر ظهور باید محور برنامه ریزی فردی، اجتماعی و تاریخی ما باشد، همانطور که جوامع مادی بعد از رسیدن به اندیشه فلسفه تاریخی تلاش می کنند تا حرکت تاریخی خود را بر اساس همان آرمان شهر خود مدیریت کنند، ما نیز باید زندگی شخصی، اجتماعی و تاریخی شیعه را بر محور اصل ظهور تدبیر و تعریف کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین میرباقری گفت: باید محور زندگی انسان منتظر، تحقق ولایت حضرت صاحب الزمان (عج) باشد، حیات فردی ما بر اساس انتظار شکل می گیرد و زندگی اجتماعی ما نیز باید بر همین اساس باشد.

وی با اشاره به این که جامعه کفار جامعه منظر نیست عنوان داشت: فردی که برای عصر ظهور کار می کند باید از ولایت و سرپرستی اولیای طاغوت دوری و حرکت تاریخی خود را بر مدار ولایت اولیای الهی تدبیر کند.

باید الگوی پیشرفت اسلامی را متجلی کنیم

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که انتظار برای فرج الزامات، آسیب ها و انحرافاتی دارد اظهار داشت: جامعه که مبتنی بر آرمان مهدویت است باید ادبیات و دانش های تخصصی که در مسیر ظهور است را ایجاد و الگوی پیشرفت اسلامی را متجلی کند.

وی تاکید کرد: آن هایی که فکر می کنند حضرت مهدی(عج) با ظهور خود اروپای اسلامی تاسیس می کند، انحراف بزرگی ایجاد کرده اند و ما باید تبری خود را از این انحرافات نشان دهیم.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی یادآور شد: اگر در مسیر حرکت به سمت ظهور ارتباط جامعه با ولایت حقه مغایر شود تغییر انحراف بزرگی ایجاد می شود و این مسئله همواره ما را در طول تاریخ تهدید کرده است.

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