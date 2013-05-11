۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

تاثیر چهره‌های شاخص بر بازار سرمایه؛

بازار سرمایه در انتظار اعلام برنامه‌های اقتصادی کاندیدای ریاست جمهوری

یک فعال بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه به جای توجه به اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری، به برنامه‌های اقتصادی آنها برای رونق صنعت، اجرای سیاستهای پولی، مالی، بلندمدت و بدون تغییر توجه می‌کند.

علی سنگینیان در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا حضور چهره های شاخص در انتخابات ریاست جمهوری می تواند تاثیری بر بازار سرمایه و شاخص بورس داشته باشد؟ گفت: بازار سرمایه بیشتر به جای توجه به شخص به برنامه های اقتصادی که رئیس جمهور آینده ارائه می کند، توجه دارد. 

این فعال در بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه در شرایط با ثبات اقتصادی رشد می کند، افزود: اگر سیاستهای کلان اقتصادی ثبات داشته باشد، در این حالت است که بازار سرمایه پویا خواهد بود.

وی، رشد مداوم بازار سرمایه را مستلزم ثبات وضعیت سیاسی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: در این صورت است که بازار سرمایه رشد بلندمدت و واقعی خواهد داشت.

سنگینیان اظهارداشت: بازار سرمایه به جای توجه به اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری به برنامه های آنها توجه می کند، بر این اساس که این برنامه ها تا چه حد می تواند به رونق صنعت، اجرای سیاستهای پولی و مالی و بلندمدت و بدون تغییر کمک کند.

