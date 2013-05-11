  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

موسی پور:

ثبت‌نام احتمالی متکی تصمیم شخصی است/ اعضای ائتلاف به توافق پایبندند

ثبت‌نام احتمالی متکی تصمیم شخصی است/ اعضای ائتلاف به توافق پایبندند

دبیر ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه اگر متکی در انتخابات ثبت نام کند تصمیمش فردی است و کاندیدای ائتلاف محسوب نمی شود، گفت: انتخاب آقای ابوترابی بر اساس توافقات اعضا بوده است و اعضای ائتلاف نیز بر این توافق پایبندند.

حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نتیجه جلسه امروز صبح اعضای ائتلاف پنجگانه چه بوده و گفته شده است که منوچهر متکی و محمدرضا باهنر به دلیل آنکه در نظرسنجی‌ها در صدر قرار داشته اند برای انتخابات ثبت نام می‌کنند، اظهار داشت: باهنر، پورمحمدی، آل اسحاق به تصمیم ائتلاف پایبندند و در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمی‌کنند.

وی افزود: اگر متکی در انتخابات ثبت نام کند تصمیمش فردی است و کاندیدای ائتلاف محسوب نمی شود.

موسی پور با بیان اینکه گزینه ائتلاف حداکثری اصولگرایان امروز صبح در محل ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرد اذعان داشت: انتخاب آقای ابوترابی بر اساس توافقات اعضا بوده است و اعضای ائتلاف نیز بر این توافق پایبندند.

کد مطلب 2052081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه