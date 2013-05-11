حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نتیجه جلسه امروز صبح اعضای ائتلاف پنجگانه چه بوده و گفته شده است که منوچهر متکی و محمدرضا باهنر به دلیل آنکه در نظرسنجی‌ها در صدر قرار داشته اند برای انتخابات ثبت نام می‌کنند، اظهار داشت: باهنر، پورمحمدی، آل اسحاق به تصمیم ائتلاف پایبندند و در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمی‌کنند.

وی افزود: اگر متکی در انتخابات ثبت نام کند تصمیمش فردی است و کاندیدای ائتلاف محسوب نمی شود.

موسی پور با بیان اینکه گزینه ائتلاف حداکثری اصولگرایان امروز صبح در محل ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرد اذعان داشت: انتخاب آقای ابوترابی بر اساس توافقات اعضا بوده است و اعضای ائتلاف نیز بر این توافق پایبندند.