شهرام اقبال‌زاده، مترجم و پژوهشگر ادبیات کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تشکلی مدنی، غیرانتفاعی و غیردولتی با تابعیت ایرانی و شخصیت حقوقی مستقل است، گفت: این نهاد در سال 1377 با هیئت موسسی مرکب از 9 نویسنده‌ حوزه‌ کودک و نوجوان و عضویت 148 داستان‌نویس، شاعر، مترجم، پژوهشگر، منتقد و روزنامه‌نگار حوزه‌ کتاب، ادبیات و فرهنگ کودک و نوجوان شکل گرفت. حالا انجمن نویسندگان، فراگیرترین تشکیلات در حوزه‌کودک و نوجوان ایران است و اعضای آن به بیش از 400 نفر رسیده‌اند.

به گفته مترجم کتاب «ترجمه برای کودکان»، حمایت از هویت مستقل و حقوق مادی و معنوی نویسندگان، برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی، ارتباط با حوزه‎‌های مرتبط با کودک چون روان‌شناسی و رشته‌های مختلف هنری، ایجاد شرایط مناسب برای حضور در محافل فرهنگی و معرفی و رونمایی از آثار منتشر شده از جمله اهداف شکل‌گیری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان است.

اقبال‌زاده در پاسخ به این‌که انجمن نویسندگان کودک تا چه اندازه توانسته به اهداف خود نزدیک شود، بیان کرد: اعضای انجمن کوشیده‌اند تا به اهداف خود نزدیک شوند، اما افت‌وخیزهایی هم وجود داشته و تا رسیدن به اهدافی که گفته شد، راه زیادی در پیش است. برای مثال، ایجاد همدلی میان طیف‌های گوناگون از جمله این هدف‌هاست، اما انجمن، حتی پنجاهمین سال شکل‌گیری شورای کتاب کودک که نقطه عطفی برای اعضای آن بود را هم تبریک نگفت.

او یكی از مشكلات اساسی در ایران را داشتن نظام فرقه‌ای و قومی ـ قبیله‌ای دانست و افزود: هركس گروه و قبیله خاص خود را دارد و در جزیره خود زندگی می‌كند. نهادهای مدنی هنوز نتوانسته‌اند به یك اتحادیه تبدیل شوند. چه اشكالی دارد اگر شورای كتاب كودك، انجمن تصویرگران كتاب كودك و انجمن فرهنگی ناشران و همه نهادهای مدنی كه در ارتباط با كتاب و ادبیات كودك فعالیت می‌كنند باهم یكی شوند و اتحادیه‌ای را به وجود آورند، آیین‌نامه‌هایی را تصویب كنند و ...؟ به این ترتیب به جایگاه قانونی محكم‌تری دست می‌یابند و می‌توانند مطالبات مشروع و منطقی خود را آسان‌تر پیگیری كنند.مجلس برای آنها بودجه‌ای در نظر می‌گیرد و شرایط مالی و معنوی‌شان بهتر می‌شود.

به گفته اقبال‌زاده، دفاع از حقوق اعضای انجمن و حمایت از آنها، مهم‌تر از مسئله کپی‌رایت است. این پژوهشگر ادبیات کودکان و نوجوانان به اوضاع آشفته نشر اشاره کرد و افزود: انجمن نویسندگان کودک، سال گذشته بیانیه‎‌ای صادر کرد و خواستار حمایت از شاعران و نویسندگان کودک شد، اما واقعیت این است که وقتی شمارگان کتاب به 400 یا 500 جلد رسیده انجمن باید تدبیری جدی درنظر بگیرد. یک مترجم یا نویسنده، زمان و انرژی بسیاری صرف نوشتن یا ترجمه یک کار می‌کند. اگر قراردادها بر اساس تیراژ باشد چطور می‌خواهد روزگار بگذراند؟

اقبال‌زاده با رد نظر برخی که معتقدند انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، در بعضی موضوعات جناحی رفتار کرده و وارد مباحث سیاسی شده است، گفت: هیئت مدیره با نظر اعضا انتخاب می‌شود و در این سال‌ها از هیچ جناحی حمایت نکرده و وارد چالش‌های سیاسی نشده؛ این‌که انجمن در حمایت از بعضی اعضای خود که در جریان آشوب‌های سیاسی بازداشت شده بودند، بیانیه صادر کرد، متفاوت با جناحی رفتار کردن است. اما هرکدام از اعضا، خاج از انجمن می‌توانند نظر خاص خود را داشته باشند.