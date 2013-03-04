شهرام اقبال‌زاده، نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار خود گفت: کتابی با عنوان «ترجمه برای کودکان» را مدت زیادی است به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپرده‌ام و با رسیدن نوروز 92 تقریبا دو سالی از تحویل دادنش می‌گذرد. این کتاب نوشته پروفسور ریتا اویتینن، محقق و پژوهشگر فنلاندی است. درست است که این کتاب یک اثر نظری است، اما در عین حال برای اینکه اهمیت ترجمه برای کودکان را مشخص کند، اشاره می‌کند اول باید کودک را شناخت، سپس فلسفه ادبیات کودک را دریافت و بعد از آن به سراغ ترجمه برای این گروه سنی رفت.

وی افزود: اویتینن در کتابش نظریه‌های مختلف را درباره قدرت تخیل کودک بررسی و تشریح کرده است. او به چیستی ادبیات کودک پرداخته و چگونگی بررسی آن را مطرح می‌کند. این‌که مترجم باید چگونه متن اصلی و مبدا را به متن دوم یا مقصد تبدیل کند، نیز از دیگر مباحثی است که او در این کتاب مطرح کرده است.

این نویسنده گفت: ترجمه این کتاب را حدوداً 2 سال پیش به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپردم که امیدوارم برای نمایشگاه کتاب تهران که چند ماه دیگر برپا می‌شود، منتشر شود.

اقبال‌زاده درباره اثر دیگر خود گفت: ترجمه دیگری که آن را به ناشر سپرده‌ام، «چگونه رمان خود را بازنویسی و ویرایش کنیم» نام دارد که نوشته پروفسور جیمز کاستل است. این کتاب به حوزه ادبیات بزرگسال مربوط می‌شود و چگونگی نگارش یک رمان را از پله اول و نوشتن نسخه اولیه تا مرحله بازنگری و ویرایش نسخه نهایی توضیح می‌دهد. این کتاب را چند ماه پیش به انتشارات سوره مهر سپردم. این ناشر قرار است در قالب یک پروژه، تعدادی کتاب درباره نوشتن رمان منتشر کند که سرپرستی آن به عهده محسن سلیمانی است.

این مترجم ادامه داد: یکی از کتاب‌ها را مهدی غبرایی ترجمه کرده و عنوان دیگری را یکی دیگر از دوستان مترجم، به فارسی بازگردانی کرده است. ترجمه یکی از عناوین این مجموعه هم که «چگونه رمان خود را بازنویسی و ویرایش کنیم» نام داشت به عهده من بوده است. امیدوارم این کتاب هم به زودی چاپ شود تا در نمایشگاه کتاب به دست مخاطبان برسد.