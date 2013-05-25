محمد جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پیش آمده بین علیرضا میرواحدی سرپرست هیئت کشتی استان اصفهان و رسول احمدی رئیس هیئت کشتی شهرستان اصفهان اظهار داشت: در کشتی اصفهان خواسته یا ناخواسته مشکلاتی پیش آمد و در پی این مشکلات جابه جایی هایی صورت گرفت. من نیز به میرواحدی گفتم به علت حاشیه دار شدن هیئت کشتی تمامی کسانی که در این حاشیه ها بوده اند باید برکنار شوند و هنوز هم سر این حرف خود هستم. هرشخصی با هر سمتی که داخل این حواشی بوده است باید برود.

وی ادامه داد: زیرا به نظر من ورزش با این حاشیه هایی که در بعضی از رشته های ورزشی شاهد آن هستیم هیچ سنخیتی ندارد. ورزش حکایت از منش، جوانمردی و سلامتی روح و جسم را دارد. بعضی از افراد که متاسفانه وجود نیز دارند، به دنبال مقاصد دیگری می باشند، بنده تا زمانی که هستم به این افراد اجازه نخواهم داد که در هیچ زمینه ای فعالیت کنند.

خدمت به ورزش دعوت نمی خواهد

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در مورد سیاست پیش گرفته در فعالیت های خود بیان داشت: من سیاست و اعتقادی که دارم این است که، بنده معتقد هستم که مجمع هیئت های ورزشی یک مرجع قانونی و محکمی است و بنده برای هر نظری که این مجمع می دهد احترام خاصی قائل هستم وحتی حاضر نیستم در هیچ هیئتی از کسی حمایت کنم.

وی ادامه داد: زیرا اگر خدمتی است آن خدمت دعوت نمی خواهد و با توجه به این که مجمع یک مرجع قانونی است، اگر من از فردی حمایت کنم فردا باید جوابگو باشم اما اگر مجمع فردی را انتخاب کند بنده فردا روز حتی در مورد عملکرد آن هیئت از مسئولان سوال نیز خواهم کرد.

جواهری گفت: سیاست دیگر بنده این است که هر شخصی که از طرف من یا مجمع به عنوان رئیس هیئت یا سرپرست و یا هر پست دیگری انتخاب شود، بنده دیگر در امور داخلی و یا شرح وظایف این فرد دخالتی نخواهم کرد، زیرا اگر قرار باشد که بنده در مورد برکناری یک رئیس شهرستان نظری بدهم، پس به چه دلیل رئیس و سرپرست انتخاب می کنیم.

شخصا پیگر این موضع خواهم بود

وی در مورد وضعیت احمدی به عنوان رئیس هیئت کشتی شهرستان اصفهان اظهار داشت: در حیطه اختیارات من نیست که در کار سرپرست دخالت کنم، سرپرست تشخیص می دهد که ایشان باشند و یا نباشند که این به خودشان مربوط است و بنده هیچ دخالتی نخواهم کرد و تصمیم ایشان برای من قابل احترام است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: اگر میرواحدی می خواست به حرف من عمل کند من همان زمانی که این تغییر و تحولات صورت گرفت این حرف را زده ام، در نتیجه احمدی جزء این افراد نبوده است و باید بررسی شود که چه مشکلی پیش آمده است که میرواحدی چنین حرفی را زده است و دلیل برکناری احمدی از این سمت به چه دلیل بوده است. با شناختی که من از این بزرگواران به خصوص میرواحدی دارم بعید میدانم که این حرف به این صورت گفته شده باشد و شخصا در اسرع وقت این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

شخص بی طرف و با تجربه ای را انتخاب کردم

وی پیرامون دلایل انتخاب میرواحدی به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان اصفهان گفت: من با دو گروه از مخالفین رئیس قبلی و موافقین رئیس قبلی رو به رو شدم، در طی جلسات مختلفی که در زمان و مکان های مختلف برگزار شد، از این افراد در خواست کردم که لیستی از افراد مورد نظر خود ارائه دهند. هر گروه اسامی افراد مورد نظر خود را اعلام کردند که در لیست این دو گروه نام یک سری از افراد مشترک بود و من از بین این افراد مشترک میرواحدی را انتخاب کردم.

جواهری افزود: زیرا میرواحدی اصالتا اصفهانی نبوده و بی طرف تر از بقیه بود، بنده تجربه کاری این فرد را نیز بررسی کرده و با علم به اینکه می دانستم این شخص شرایط اینکه رئیس هیئت کشتی باشند را ندارند، ایشان را انتخاب کردم، زیرا فقط می خواستم در آن زمان هیئت کشتی از آن شرایط بحرانی بیرون بیاید.

وی به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان از اهالی کشتی در خواستی کرد و در این زمینه اظهار داشت: من از اهالی کشتی در خواست می کنم که کدورت ها را کنار بگذارند، قرار نیست که مدیری که می آید 100 درصد باشد. یک مدیر 50 درصد است و 50 درصد دیگر حمایت پیشکسوتان و بزرگان در آن رشته ورزشی است. اگر همکاری مشترک و تعامل در هرکاری وجود داشته باشد، قطعا خروجی آن کار خروجی بهتری خواهد بود.

زمان لازم برای انتخاب رئیس هیئت کشتی را نداشتم

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در مورد عدم برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس هیئت کشتی استان اصفهان گفت: این مورد که انتخاب رئیس برای هیئت کشتی استان به طول انجامیده است صحیح است، اما بنده از تیرماه که فعالیت خود را در این اداره آغاز کرده ام 11 مجمع انتخابی برگزار کرده ام. آیا بنده این حق را دارم که شناخت بیشتر و بهتر و کامل تری روی هیئت های مورد نظر داشته باشم، مگر من چقدر وقت داشته ام که با وجود تشکیل 11 مجمع بتوانم روی هیئت کشتی نیز بررسی های لازم را انجام دهم.

وی افزود: دلیل اینکه انتخاب رئیس هیئت کشتی بیشتر از بقیه هیئت ها به طول انجامید این است که یک طیفی از افراد همکاری های لازم را انجام نداده و طوماری را نوشته و امضاء کرده و در اختیار بنده قراردادند و فرد معرفی کردند و من نیز برای نظر این افراد احترام قائل هستم و از ایشان خواستم که به من فرصتی برای بررسی بیشتر بدهند.

جواهری ادامه داد: چون کشتی حاشیه زیاد دارد، قصد ما رفتن به سمتی است که از بین خوب و خوب تر شخص مناسبی را انتخاب کنیم. هرچند دست من نیست و مجمع باید این رئیس را انتخاب کند ولی باید کسانی را وارد مجامع کنیم که انتخاب به درستی انجام گیرد. می خواهیم کسانی ثبت نام کنند که حاشیه ندارند، پشتوانه ورزشی دارند، اعتبار بالایی دارند، شخصیت محترم و با ادب و با شعور و شناخته شده ای دارند، ما به دنبال این گزینه ها هستیم و از شخص خاصی نیز حمایت و طرفداری نکرده و نمی کنیم.

وی در مورد زمان تشکیل این مجمع اضافه کرد: چون ثبت نام ها تاریخش گذشته است، یک بار دیگر زمانی برای ثبت نام می گذاریم و بعد از این ثبت نام تکلیف هیئت کشتی را نیز مشخص خواهیم کرد.