تیم شهرداری ارومیه پیشتاز تور بیست و هشتم ایران - آذربایجان است

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم شهرداری ارومیه توانسته با مجموع زمان 32 ساعت و 16 دقیقه و 27 ثانیه جایگاه نخست تیمی چهار مرحله را از آن خود کند.

همچنین تیم های بریسا اسپور ترکیه و تیم ملی هنگ کنگ با زمان مشابه به ترتیب جایگاه دوم و سوم این رقابت بین المللی را از آن خود کرد.

همچنین در رقابت های امروز تیم پرانگالوی مالزی با کسب زمان 10 ساعت و 30 دقیقه و 30 ثانیه توانسته است سکوی نخست تیمی را از ان خود کند و تیم شهرداری ارومیه و تیم ملی سوریه با زمان مشابه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دو دور باقیمانده از این رقابت ها رکابزنان تور ایران - آذربایجان مسیر جلفا به دامنه سهند و داخل شهر تبریز را رکاب خواهند زد.