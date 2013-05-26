اعتکاف بهانه ای برای خدایی شدن/ بانوان آذربایجان شرقی پیشتاز در انجام اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، آن یار و آن حق ملکوتی در گوش بنی آدم در لحظه ملکوتی روزهای اعتکاف که در گوشه خانه اش عزلت گزیده و در نیایش او شب و روز می گذراند، زمزمه می کند این شبها دعا کن ای آدم حالا که بهانه خواستی، بنوش از چشمه رحمت هر چقدر پیمانه خواستی و با مهری که از من در دل داشتی تو را تا خودم کشاندم.

دبیر اجرایی اعتکاف در آذربایجان شرقی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) یاد آور شد: از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است و کسیکه یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد مستوجب خوشنودی بزرگ خداوند بوده ئ غضب خدا از وی دور می شود.

حبیب طاهری اضافه کرد: پیامبر اکرم (ص) ماه رجب ماه استغفار عنوان کرده و به امت خود طلب آمرزش را تاکید کرده است.

وی همچنین در ادامه یادآور شد: اعتکاف و روزه داری در این ماه از فضیلت بسیاری برخوردار بوده که روایت است پیامبر (ص) حداقل سه روز و حداکثر 10 روز در مسجد الحرام معتکف می شد.

طاهری رجب را ماه آمادگی برای استقبال از رمضان عنوان کرد و گفت: بهترین روزهای این ماه همان سه روز اعتکاف است.

پیشتازی بانوان آذربایجان شرقی در انجام اعتکاف

دبیر اجرایی اعتکاف در آذربایجان شرقی بانوان را در اعتکاف پیشتاز ترین قشر جامعه عنوان کرد و گفت: در سال جاری 10 هزار نفر در 96 مسجد معتکف شدند که 55 مسجد برای بانوان و 26 مسجد برای آقایان اختصاص یافت که اکثر معتکفان استان را بانوان تشکیل می دادند.

وی همیچنین ادامه داد: در این میان 15 مسجد هم امکانات لازم اختصاص یافته بود تا در بخشی از مسجد آقایان و بخشی دیگر بانوان معتکف شوند.

این مقام مسئول به برنامه های سه روز اعتکاف و اعمال اجرایی اشاره کرد و افزود: هر دو روز برنامه سخنرانی، ختم قرآن و قرائت ادئیه های مرتبط و مناجات و عزاداری در مساجد برگزار شد که این برنامه ها در روز سوم هم ادامه دارد و در این روز که روز آخر اعتکاف است عموم مردم می توانند از مراسم ها استفاده کنند.

طاهری با بیان برنامه های روز سوم اعتکاف گفت: با توجه به اینکه ایام اعتکاف مصادف با الایام البیض است در سومین روز اعتکاف دعای ام داوود هم خوانده می شود که اعمال و برنامه های روز سوم قابل استفاده برای افراد غیر معتکف هم بوده و می توانند در مساجر حضور یافته و در مراسم این روز شرکت کنند.

افزایش معتکفان سال اولی در آذربایجان شرقی

دبیر اجرایی اعتکاف در آذربایجان شرقی همچنین از افزایش معتکفان سال اولی در استان خبر داد و افزود: در سالهای اخیر تعداد معتکفان سال اولی در استان افزایش یافته است به طوریکه در حدود 20 درصد معتکفان سال جاری سال اولی هستند.

طاهری ادامه داد: اعتکاف فرصتی برای سازندگی، انس با مسجد و قرآن، خلوت با خدا، آموزش شیوه زندگی جمعی و در عین حال ساده زیستی است و به بیان دیگر یک نوع تربیت اخلاقی بوده که باعث تحول معتکفان و بیش از همه جوانان می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: بیشترین مخاطبان اعتکاف جوانان هستند اما در این میان معتکفانی با سابقه 10 سال هم وجود دارد که نشان از تاثیرات عمیق و کشش این روزهای روحانی بر معتکفان دارد که باعث حضور مداوم آنها در این مراسم شده است.

تقدیر از معتکفان سال اولی

این مقام مسئول همچنین در ادامه اضافه کرد: در کنار اینکه در سال جاری تعداد معتکفان سال اولی افزایش یافته معتکفان نوجوانی هم حضور داشتند که در اولین سال سن تکلیف خود در مراسم اعتکاف حضور یافته بودند که این موضوع جای بسی خشنودی دارد.

وی ادامه داد: برای تشویق و قدردانی از این کودکان و نوجوانان سازمان تبلیغات اسلامی استان در نظر گرفته که از آنها با یک لوح یادبود از عبادت و شرکت در اعمال این روزهای معنوی قدردانی کند.

روزهای اعتکاف و تنهایی با خدا به اتمام می رسد اما دلها پر از شوق نیاز به "او"، روزها را قدم به قدم هر چه عارفانه تر از رجب تا رمضان می گذرانند تا شاید به بهانه یک نجوا خدایی شوند.

ای خدایی که مالک حاجت های فقیران و دانا به اسرار خاموشانی در این ماه بهترین قسمت را نصیب من گردان .

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گزارش: یاسمین مولانا

رجب؛ ماه استغفار