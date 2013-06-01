اقدامات ولایتی برای حل مسئله هسته ای با عدم استقبال دولت به نتیجه نرسید/ولایتی تا آخر می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امیری بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری که در محل ستاد مرکزی علی اکبر ولایتی در بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه نیاز به تغییرات جدی در اداره امور کشور احساس می شود، عنوان کرد: با توجه به چالش هایی که در کشور ایجاد شده، نیاز به ایجاد تغییرات در عرصه مدیریت اجرایی احساس می شود که حضور نامزدهای مختلف در انتخابات نیز حاکی از این مسئله است.

وی ادامه داد: کشور طی هشت سال گذشته درآمد بالایی داشته اما نتیجه آن با مراجعه به افکار عمومی چیزی به جز تورم و نارضایتی نبوده و انتظار می رود نامزدهای انتخابات نیز راهکارهایی برای حل دو مشکل عمده بیکاری و تورم داشته باشند.

معاون امور استانهای ستاد انتخاباتی علی اکبر ولایتی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه نیاز به فردی کارآمد و ولایت پذیر در عرصه مدیریت عالی اجرایی کشور دارد و با مشکلات بین المللی موجود، دیگر فرصت آزمون و خطا نیست.

امیری هدف اصلی ستادهای انتخاباتی ولایتی را فعالیت انتخاباتی سالم و به دور از پول و قدرت برشمرد و افزود: امروز صحنه انتخابات به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم شده که در بخش داخلی اولین هدف ما حضور حداکثری مردم در انتخابات است و در واقع هر رای مردم، تاییدی برای نظام اسلامی و سنگری برای انقلاب اسلامی و دفاع از آرمان های آن است.

وی اضافه کرد: علاوه بر حضور در انتخابات، تکلیف دیگر ما انتخاب فرد اصلح از میان نامزدهاست که به نظر ما در میان نامزدهای موجود، دکتر ولایتی دارای شخصیتی ممتاز در داخل و خارج از کشور است که با متانت، آرامش و اعتدال خود می تواند تمامی نیروهای اصولگرا و معتقد به نظام را جمع آوری کرده تا از تمامی نیروهای متخصص کشور استفاده شود.

معاون امور استانهای ستاد انتخاباتی علی اکبر ولایتی در ادامه به نقش ولایتی در تصویب قطعنامه 598 سازمان ملل اشاره کرد و اظهار داشت: دکتر ولایتی در تصویب این قطعنامه که در آن حتی ذره ای از خاک ایران جدا نشد نقشی موثر داشت و در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور شاید تنها رئیس جمهور ایران باشد که تا کنون بیش از 140 کتاب مختلف را به رشته تحریر درآورده است.

امیری ادامه داد: همچنین دکتر ولایتی پس از حضور در وزارت امور خارجه طی سالیان اخیر به عنوان مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل با هماهنگی دولت، سفرهایی به کشورهای مختلف در راستای حل مسئله هسته ای ایران داشته است که در این سفرها اقدامات موثری نیز صورت گرفت اما با عدم استقبال دولت این فعالیت ها به نتیجه مطلوب نرسید.

وی با بیان اینکه گفتمانی که دکتر ولایتی آن را پیگیری می کند، همان گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت است، عنوان کرد: دراین راستا نیز دکتر ولایتی نقشی موثر در تاسیس و حمایت از جبهه های مقاومت در دنیا داشته است و با تالیف کتاب هایی از نظریه پردازان این جبهه ها بوده است.

معاون امور استانهای ستاد انتخاباتی علی اکبر ولایتی از احتمال سفر ولایتی به استان هرمزگان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: بنده نیز در راستای ایجاد هماهنگی میان ستادهای دکتر ولایتی در هرمزگان، جبهه پیروان خط امام و رهبری، حزب موتلفه استان هرمزگان، حامیان آقای پورمحمدی و جامعه اسلامی مهندسین که حمایت خود را از دکتر ولایتی اعلام کرده اند به استان هرمزگان سفر کرده ام.

امیری در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات، گفت: تعدادی از نامزدها به شکل برگزاری این مناظره معترض بودند و به نظر بنده نیز این مناظره ها باید به شکل تخصصی تر و با زمان معقول بیشتری و با مطرح شدن مسائل اساسی جامعه برگزار شود تا شاهد نتیجه مطلوب تری باشیم.

وی در مورد برنامه های اقتصادی ولایتی و سایر برنامه های این نامزد نیز، اظهار داشت: نگاه ما به آینده و مبنای ما نیز استفاده از همه متخصصان است و معتقدیم اصلاح سیاست داخلی و خارجی موجب موفقیت در اقتصاد می شود و باید با تعامل با جهان بین الملل، بدون تنش پرونده هسته ای و مشکلات اقتصادی را حل کرد چون ما با همه دنیا سر جنگ نداریم و تنها براساس اصول خود با رژیم صهیونیستی کنار نخواهیم آمد.

معاون امور استانهای ستاد انتخاباتی علی اکبر ولایتی در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: در این انتخابات تمامی هفت نامزد دیگر رقیب جدی دکتر ولایتی محسوب می شوند و قطعا دکتر ولایتی تا آخر در صحنه رقابت باقی خواهد ماند و ما امیدوار به پیروزی ایشان هستیم.

امیری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر ولایتی در خصوص مذاکرده با آمریکا نیز گفت: در این خصوص که یکی از سیاستهای کلان نظام محسوب می شود، مقام معظم رهبری نظر آخر را می دهند.