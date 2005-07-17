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۲۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۰

روزنامه باكو تودي :

تركيه و آذربايجان همكاري هاي دفاعي خود را توسعه مي دهند

سفارت تركيه در آذربايجان اعلام كرد : آنكارا و باكو تفاهم نامه دفاعي امضا مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باكو تودي، قرار است وزراي دفاع تركيه و آذربايجان توافق نامه اي درباره همكاري هاي فني در زمنيه هاي مختلف به امضا رسانند.

به گفته منابع رسمي دو كشور، وكدي گونول (Vecdi Gonul) وزير دفاع تركيه در ديداري كه از 19 تا 22 ژوييه (28 تا 31 تير) از آذربايجان خواهد داشت، اين توافقنامه را با طرف آذري خود امضا مي كند.

سفير تركيه در آذربايجان اعلام كرد: در طول اين ديدار كه به دعوت رسمي سفر ابي اف (Safar Abiyev) وزير دفاع آذربايجان انجام مي گيرد، گونول با الهام علي اف رييس جمهور آذربايجان و وزراي كابينه اين كشور ديدار خواهد داشت.

وزير دفاع آذربايجان در ماه اكتبر 2004 از تركيه ديدار كرده بود كه در جريان آن ديدار هيچ سند تفاهمي امضا نشد.

امضاي اين سند ازآنجايي براي ايران اهميت دارد كه هر دو كشور همسايه ايران هستند و تفاهم نامه هاي آنان بر كشورمان تاثير دارد.

کد مطلب 207154

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