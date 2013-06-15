رحیم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تکواندوکاران ناشنوای ایران برای حضور در مسابقات المپیک ناشنویان جهان اظهار داشت: ما در مرحله ششم اردوی آماده سازی هستیم. تیم تقریبا برای المپیک بسته شده است ولی از ذخیرهها هم خواستیم تا روز آخر اردو در کنار ملی پوشان اصلی باشند.
وی ادامه داد: ما همچنین اردوی مشترکی با تیمهای ملی که خود را برای مسابقات جهانی مکزیک آماده میکنند، برگزار کردهایم. ضمن اینکه صبحها تمرینات هوازی انجام میدهیم و بعد از ظهرها هم روی مسائل تکنیکی و تاکتیکی کار میکنیم.
سرمربی تکواندوی ناشنوایان ایران درباره میزان آمادگی ملی پوشان خاطرنشان کرد: ما در چهار وزن در مسابقات ناشنوایان شرکت خواهیم کرد و وضعیت هر چهار ملی پوش از نظر آمادگی خوب است. به نظرم تکواندوکاران ایران الان 70 درصد آمادهاند و تا یک ماه دیگر و قبل از اعزام به 100 درصد آمادگی هم خواهند رسید.
صالحی در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیش بینیاش از مدال آوری ایران در مسابقات المپیک گفت: ما به کسب مدال امیدواریم. البته این اولین تجربه کار کردن من با ناشنوایان است و از چند و چون مسابقات المپیک خبر ندارم ولی فکر میکنم کره جنوبی، چین تایپه و ترکیه حریفان اصلی ما در المپیک باشند.
به گفته سرمربی تکواندوی ناشنوایان ایران، هفتمین و آخرین مرحله اردوی آماده سازی این تیم، از روز چهارم تیرماه آغاز میشود و تا روز 31 تیر ادامه خواهد داشت.
مسابقات المپیک ناشنوایان تیر و مردادماه امسال در شهر صوفیه بلغارستان برگزار میشود.
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