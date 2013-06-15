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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۹

آموزش خلاقیت به بچه‌ها با انیمیشن "ببین و بساز تخم مرغی"

آموزش خلاقیت به بچه‌ها با انیمیشن "ببین و بساز تخم مرغی"

انیمیشن "ببین و بساز تخم مرغی" در تلاش است خلاقیت و نوآوری را با ساخت کاردستی‌های زیبا آموزش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن "بیبن و بساز تخم مرغی" به کارگردانی حمیدرضا میرباقری و تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا با تکنیک 3بعدی کامپیوتری تولید شده و پخش آن از امروز آغاز می‌شود.

این انیمیشن تلاش می‌کند با کمک گرفتن از شخصیت اصلی داستان در هر قسمت با استفاده از یک تخم مرغ پلاستیکی و چیزهایی که در اطراف کودکان به سادگی پیدا می‌شود مثل مداد، مقوا و... ساخت یک کاردستی زیبا را آموزش دهد.

این برنامه که در سه مجموعه 13 قسمتی ساخته شده است، به خردسالان و کودکان آموزش می‌دهد که چگونه حیوانات و اشیا مورد علاقه خود را به روش ساده با مدل‌های چوبی یا مقوایی بسازند؛ شکل‌هایی مثل فیل، پنگوئن، لاک‌پشت، فرقون، دایناسور، لودر، کامیون، هواپیما و...

ایجاد خلاقیت و نوآوری در کودکان هدف اصلی ساخت این مجموعه است که پخش آن از امروز شنبه 25 خرداد ساعت 17:50 از شبکه پویا پخش می‌شود.

کد مطلب 2077228

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