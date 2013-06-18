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۲۸ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۱۵

جدیدترین مواضع روسها درباره سلاح شیمیایی در سوریه

جدیدترین مواضع روسها درباره سلاح شیمیایی در سوریه

معاونان وزیر خارجه روسیه جنجال ها ی مربوط به استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیائی را بی اهمیت توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، سرگئی ریابکف معاون وزیر خارجه روسیه گفت: مسکو نمی تواند به ادعاهای بدون پشتوانه درباره به کارگیری ارتش سوریه از سلاح شیمیایی اعتماد کند.

وی افزود: تحقیق بین المللی جدی و مستقلی باید در این باره انجام شود.و این تاسف بار است که به سبب اهداف سیاسی ویژه ای طرفهای بین المللی با این تحقیق مخالفت می ورزند.

از سوی دیگر گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت: روسیه هیچ طرحی برای اجرای رایزنی ها با آمریکا درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ندارد و به دنبال برگزاری نشست ژنو2 است و دیدار نمایندگان روسیه،آمریکا و سازمان ملل در 25 ژوئن برای همین منظور است.

کد مطلب 2079806

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