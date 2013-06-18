جدیدترین مواضع روسها درباره سلاح شیمیایی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، سرگئی ریابکف معاون وزیر خارجه روسیه گفت: مسکو نمی تواند به ادعاهای بدون پشتوانه درباره به کارگیری ارتش سوریه از سلاح شیمیایی اعتماد کند.

وی افزود: تحقیق بین المللی جدی و مستقلی باید در این باره انجام شود.و این تاسف بار است که به سبب اهداف سیاسی ویژه ای طرفهای بین المللی با این تحقیق مخالفت می ورزند.

از سوی دیگر گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت: روسیه هیچ طرحی برای اجرای رایزنی ها با آمریکا درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ندارد و به دنبال برگزاری نشست ژنو2 است و دیدار نمایندگان روسیه،آمریکا و سازمان ملل در 25 ژوئن برای همین منظور است.