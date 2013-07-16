انگلیس برای گروه های مسلح در سوریه تجهیزات ضد شیمیایی ارسال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز"، "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس با قرائت بیانیه ای برای پارلمان این کشور اعلام کرد برای گروه های مخالف موسوم به ائتلاف ملی سوریه تجهیزات و امکانات مقابله با سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی ارسال می کند.

در این بیانیه آمده است تعداد 5000 ماسک ضد گاز های شیمیایی و مقادیری قرص های درمان اولیه اثرات گازهای شیمیایی و کاغذهای ردیابی مواد شیمیایی برای این گروه ارسال خواهد شد.

در این بیانیه بار دیگر بدون ارائه هیچگونه مدرکی دولت سوریه متهم به استفاده از گاز اعصاب سارین علیه گروه های مسلح شده و ادعا شده است : اسناد و مدارکی در دست است که در سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده شده است از جمله از گاز سارین که به نظر ما دستور استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه داده شده است.

اتهامات وی در حالی مطرح می شوند که در روزهای گذشته دولت روسیه گزارشی مبسوط از استفاده گروههای تروریستی مورد حمایت محور ضد سوری از سلاح های شیمیایی را منتشر کرد.

همچنین "سلیم ادریس" یکی از فرماندهان گروه های تروریستی در سوریه امروز بعد از اینکه دولت انگلیس اعلام کرده بود ارسال سلاح برای گروه های سوری را به تاخیر خواهند انداخت، این کشور را به خیانت به تروریست ها متهم کرده است.