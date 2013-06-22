تولید سه هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر،علی صالح‌پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرورش میگو در اراضی پرورشی از اردیبهشت آغاز شده است و تا مرداد ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در مدت 1.5 ماه گذشته ،140میلیون قطعه بچه میگو در استخرهای پرورشی استان بوشهر ذخیره‌سازی شده، تصریح کرد: این میزان بچه میگو در63 مزرعه 710هکتاری ذخیره سازی شده است.

معاون شیلات استان بوشهر اضافه کرد: امسال سه هزار هکتار از اراضی پرورشی به تولید میگو اختصاص یافته است که با ذخیره سازی میگو در این 800میلیون قطعه بچه میگو در دو هزار 20استخر پرورشی 10هزار تن میگو تولیدمی‌شود.

صالح‌پور با اشاره به اینکه 205 مزرعه پرورش میگو در 10سایت پرورشی فعال است بیان کرد: بچه میگو‌های ذخیره‌ سازی شده که از نوع وانامی است، در 10مرکز تکثیرمیگودر استان بوشهر تولید شده است.

معاون تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان بوشهر با بیان اینکه 1500نفر در اراضی پرورشی مشغول بکارند بر توجه به سرمایه در گردش پرورش دهندگان میگو تاکید کرد و گفت: برای هر طرح 20هکتاری پنج میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز است که این اعتبار صرف خرید بچه میگوی استخرهای پرورشی ، غذای میگوها در هنگام پرورش وپرداخت حقوق کارگران پرورش دهنده می‌شود.

وی اظهار داشت پرورش دهندگان میگو در استان بوشهر سال گذشته شش هزار و 750تن میگو تولید کردند که این میزان امسال به ده هزار تن می‌رسد.