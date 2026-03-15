به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران حملات وحشیانه و غیرانسانی آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی به کشورمان ایران را به شدت محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با ملت داغدار ایران، شهادت جانسوز حضرت آیتالله سید علی خامنهای (رهبر معظم انقلاب اسلامی)، فرماندهان سرافراز جبهه مقاومت، و جمعی از مردم و کودکان مظلوم در این تجاوز جنایتکارانه را تسلیت گفت.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر اینکه این جنایتهای دشمنان عزم ملت ایران را برای پیشرفت و آبادانی دوچندان کرده است، افزود: اگر دشمن میپندارد با ترور و حمله میتواند مسیر رشد این ملت را متوقف کند، سخت در اشتباه است. مردم غیور ایران، از خون شهیدان الهام میگیرند و با اقتدار به راه خود ادامه میدهند.
وی ادامه داد: با وجود شرایط تأثرآور ناشی از این حوادث، مجاهدان عرصه تولید در استان بوشهر، پرورشدهندگان تلاشگر میگو همچنان پای کار هستند و روند آمادهسازی استخرهای پرورش میگو برای آغاز فصل جدید تولید با جدیت و برنامهریزی دقیق در حال انجام است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: در کنار آمادهسازی مزارع پرورش، مراکز تکثیر میگو نیز بهصورت شبانهروزی در حال آمادهسازیاند تا در سال جدید شاهد رونق چشمگیر در تولید و صادرات این محصول استراتژیک استان باشیم.
او تأکید کرد: تولیدکنندگان ما در صف مقدم جهاد اقتصادی قرار دارند. همانگونه که مدافعان حرم و سربازان وطن در جبهه نبرد از کیان ایران اسلامی دفاع کردند، فعالان بخش شیلات نیز امروز در جبهه تولید و خودکفایی ایستادهاند و اجازه نخواهند داد چرخ توسعه متوقف شود.
امینی با اشاره به ظرفیتهای عظیم استان بوشهر در تولید آبزیان اضافه کرد: استمرار تولید میگو در شرایط کنونی خود نماد روشنی از ارادهی مردم ایران است که هیچ فشار، تهدید یا حملهای نمیتواند آن را خاموش کند.
وی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه پرورشدهندگان، نهادهای پشتیبان، و کارشناسان فنی شیلات اعلام کرد: تمامی نیروهای مدیریتی و اجرایی شیلات استان بوشهر با تمام توان در میدان هستند تا نام بوشهر همچنان بهعنوان قطب نخست تولید میگوی کشور بدرخشد.
