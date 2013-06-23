33 هزار و 284 نام مهدی در استان مرکزی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چقایی ظهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: نام مهدی بعداز نام های علی محمد حسین رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.



چقایی اظهار داشت: نیمه شعبان سال گذشته تا کنون 184 نام مهدی، 217 نام امیرمهدی،293 نام محمد مهدی در پایگاه اطلاعات ثبت احوال به ثبت رسیده است.



وی ابراز داشت: تغییر نام ها و به کاربردن نام های مناسب توسط مردم تنها بوسیله ثبت احوال میسر نخواهد شد لذا همکاری همه جانبه دستگاههای فرهنگی و برنامه ریزی شامل حال این مهم می شود.



چقایی با اشاره به اینکه نام نیکو در تکوین شخصیت انسان ها موثر است افزود: تعیین نام نیکوبرای فرزندان باعث ایجاد انگیزه نیکومی گردد و بالعکس نهادن نام های غیر نیکو نیز ناهنجاری، پرخاشگری، انزواگری و گرایش های منفی بسیاری را در پی خواهد داشت.



مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی ابراز داشت: در سه ماهه اول سالجاری 175 مورد تقاضا برای تغییر نام داشته ایم که با 148 مورد آن برای تغییرات موافقت به عمل آمده است.



چقایی گفت: بر اساس بند 8 تغییر نام در ثبت احوال 50 مورد نام های مشهور به نام های دیگرو 54 مورد تغییر نامخهای غیر مذهبی و اسلامی به نام های مذهبی و اسلامی صورت پذیرفت که از این تعداد 68 مورد تغییر نامها مربوط به پسرو 111 مورد مربوط به دختران بوده است.



چقایی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمان انتخابات افزود: 4 هزار و 304 مورد تغییرات شناسنامه ای از هفته آخر انتخابات توسط همکاران ما در ثبت احوال در ستادهای انتخاباتی صورتپذیرفته است.



مدیر کل ثبت احوال اظهار داشت: 954جلد تعویض شناسنامه، 675 مورد صدور شناسنامه های المثنی اول، 205 مورد صدور شناسنامه های المثنی دوم 236 مورد شناسنامه و کارت ملی مکشوفه و تحویلی به مردم و 2234 مورد اعلام کد ملی افراد برای حضور حداکثری در پای صندوق های رای بوده است.



وی در پایان افزود: برگزاری نشست های خبری شرکت در برنامه زنده تلویزیونی مصاحبه زنده رادیویی پخش اطلاعیه ها در زمینه اطلاع رسانی در انتخابات صورت گرفته است.

