ثبت ولادت نسبت به جمعیت در استان مرکزی ۱۴.۹دهم است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی، صبح شنبه در نشست شورای ثبت احوال استان مرکزی، با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت کشور یک و دو دهم درصد و در استان مرکزی ۹۷ صدم درصد است، گفت: سالانه نزدیک به ۹۵۰ هزار نفر به جمعیت کشور و نزدیک به ۲۲ هزار نفر به جمعیت استان مرکزی افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و گلستان بیشترین میزان ثبت ولادت را نسبت به سهم جمعیت دارند، افزود: ثبت ولادت در استان با توجه به نرخ رشد جمعیتی در بین سایر استان ها در رتبه ۲۷ قرار دارد.

افزایش دو و هفت دهم درصدی ولادت و کاهش شش و چهار دهم درصدی فوت

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با بیان اینکه در ۹ ماه سال جاری ۱۶ هزار و ۸۵۰ نفر در استان مرکزی متولد شدند، اضافه کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو و هفت دهم درصد افزایش داشته است.

خسروی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و ۴۴۸ نفر در این استان فوت شدند، که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش و چهار دهم درصد کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: در شهرستان های اراک با ۱۶ و هفت دهم در هزار، ساوه ۱۶ و دو دهم در هزار و خمین با ۱۵ و هشت دهم در هزار دارای بیشترین میزان ثبت ولادت از ابتدای سال جاری بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی تصریح کرد: شهرستان های تفرش با ۹ و هشت دهم در هزار، آشتیان ۱۰ و سه دهم در هزار و زرندیه با ۱۲ و سه دهم در هزار دارای کمترین میزان ثبت ولادت به نسبت سهم جمعیت استان از ابتدای سال جاری هستند.

مردم باید نسبت به ثبت وقایع حیاتی و تغییر نشانی اقدام کنند

خسروی با تاکید بر اینکه مردم باید نسبت به ثبت وقایع حیاتی و تغییر نشانی اقدام کنند، گفت: جمع آوری، تولید و انتشار آمار جمعیتی از وظایف سازمان ثبت احوال است، که این زمینه رشد و پیشرفت کشور را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم می کند.

وی اظهار کرد: هیچ بنگاه اقتصادی بدون داشتن آمار و برنامه ریزی قادر به ارائه خدمات و برنامه ریزی ریزی نیست و مسوولان تنها می توانند از طریق این آمار و اطلاعات برای آینده کشور برنامه ریزی کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با بیان اینکه ثبت ازدواج در این استان ۱۲ و چهار دهم درصد کاهش و آمار طلاق یک و شش دهم درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: ازدواج ۹ هزار و ۴۸۶ مورد و طلاق دو هزار و ۵۷۱ مورد از ابتدای سال جاری تا کنون در استان مرکزی ثبت شده است.

خسروی با اشاره اینکه در این مدت بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال و زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به ثبت رسیده است، افزود: بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ و این آمار در زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ است.

وی با بیان اینکه امیرعلی با فراوانی ۵۰۳ مرتبه، امیر حسین ۳۸۳، محمد طاها ۳۴۴، حسین ۳۴۱ و علی ۳۱۹ مرتبه رتبه اول تا پنجم را در سال جاری به خود اختصاص داده است، گفت: فاطمه با فراوانی ۶۹۹ مرتبه، زهرا ۴۵۰، نازنین زهرا ۲۵۸، زینب ۲۰۰ و یسنا با ۱۵۹ مرتبه بیشترین فراوانی اسم دختران را به خود اختصاص داده است.