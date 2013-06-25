به گزارش خبرنگار مهر، یوسف کارگر صبح سه شنبه در نشست اعضای کارگروه اوقات فراغت شهرستان قشم افزود: هرکدام از اعضای این کارگروه در ارائه برنامههای خود موازیکاری میکنند و تنوع یا ویژگی خاصی در برنامههای آنها وجود ندارد.
وی بر ضرورت یک تحول در کیفیت این برنامه ها تاکید کرد و یادآور شد: قابل قبول نیست که در پایان فصل تابستان تنها به ارائه یک گزارش از کمیت برنامه ها بسنده کنیم و از کیفیت و اثربخشی آنها غافل بمانیم.
به گفته وی اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم به عنوان مجری و هماهنگ کننده برنامههای اوقات فراغت در شهرستان، باید جوانان را در اولویت برنامههای خود قرار دهد و با ارتقاء کیفیت برنامههای مربوط به آنها، زمینه رشد و تعالی جوانان شهرستان را فراهم بیاورد.
معاون فرمانداری قشم اداره مذکور را از عمده کردن ورزش برحذر داشت و گفت: بدیهی است که اگر برای جوانان برنامهریزی اصولی داشته باشیم با توجه به رابطه تنگاتنگ ورزش و جوانان، خود به خود مقوله ورزش در همه برنامه ها از جایگاه ویژهای برخوردار خواهد شد.
کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان با زمان اجرای برنامههای مربوط به اوقات فراغت تصریح کرد: از برکات این ماه ما باید نهایت استفاده را ببریم و ضمن برگزاری کلاس های آموزش قرآن مجید، فضا را طوری مدیریت کنیم که نوجوانان و جوانان مشتاقانه و داوطلبانه در این کلاسها شرکت کنند.
وی همچنین بر ضرورت انجام نیازسنجی در خصوص این برنامه ها تاکید کرد و گفت: سعی کنیم کلاس هایی را که طرفدار ندارد در این برنامهها نگنجانیم، بلکه با نظرسنجی از نوجوانان و جوانان کلاسهای موردعلاقه آنها را برگزار کنیم.
در این نشست نمایندگان ادارات عضو کارگروه اوقات فراغت شهرستان قشم هرکدام درباره برنامههای خود در تابستان برای پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مطالبی را مطرح کردند و همچنین در این نشست اعلام شد که روز چهارشنبه از جوانان برتر شهرستان در رشتههای مختلف طی مراسمی تقدیر خواهد شد.
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