به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان که چهارشنبه شب به تهران بازگشت در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و در پیامی کوتاه اعلام کرد: به دلیل مصاحبه‌های برخی اعضای جدید هیات مدیره، در جلسه شرکت نخواهم کرد و امیدوارم که هیات مدیره امروز بتواند تصمیم بگیرد و با انتخاب فرد جدید پرسپولیس را از سرگردانی خارج کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت باشگاه پرسپولیس در حالی زمان بازگشت رویانیان به ایران را چهارشنبه شب اعلام کرده که روابط این باشگاه روز چهارشنبه از تاخیر 24 ساعته ورود وی به ایران خبر داده بود. براساس اعلام روابط عمومی باشگاه پرسپولیس قرار بود رویانیان پنجشنبه شب به ایران برگردد.