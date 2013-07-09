به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات در باشگاه پرسپولیس یک اتفاق تکراری برای هواداران این باشگاه تهرانی است. اتفاقی که در سالهای اخیر بارها و بارها رخ داده و در همه دوره ها نیز مسئولان بالادستی با هدف رسیدن به اهداف و منافع شخصی اقدام به کنار گذاشتن یک مدیرعامل و روی کار آوردن مدیر مورد نظر خود کرده‌اند. بدون اینکه شرایط مدیر آینده را بررسی کنند و او را براساس شایستگی‌ها و توانایی‌هایش انتخاب کنند.

محمد رویانیان یکی از این موارد است که به عنوان یک مدیر صفر کیلومتر ورزشی وارد باشگاه پرسپولیس شد و حالا که دو سال در این باشگاه کار کرده و به تجربیات خوبی دست پیدا کرده و پایه گذار برخی کارهای اقتصادی نیز بوده است، باید با دستور فلان مقام مسئول که رابطه خوبی با او ندارد، کنار برود و یک مدیر دیگر هدایت باشگاه پرطرفدار تهرانی را برعهده بگیرد.

رویانیان هرچند در بحث نتیجه‌گیری نتوانست با پرسپولیس موفق باشد و با وجود هزینه بالایی که به این باشگاه تحمیل کرد به قهرمانی در لیگ دوازدهم و جام حذفی نرسید، اما اقدامات مناسبی را در این باشگاه پی‌ریزی کرد که می‌تواند در صورت ادامه و به نتیجه رسیدن تا سالها برای پرسپولیس منشا خیر باشد. اما او به دلیل اینکه نتوانست حرف شنوی خوبی از مسئولان بالادستی داشته باشد بالاجبار باید برود تا نفر بعدی بیاید.

آخرین اخبار از تغییرات در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس حکایت از آن دارد که محمد رویانیان بزودی جایش را به فرد دیگری خواهد داد و خود کماکان به عنوان عضو هیات مدیره باقی خواهد ماند. براساس تصمیمی که وزارت ورزش و جوانان گرفته مدیرعامل سرخپوشان از بین اعضای هیات مدیره انتخاب خواهد شد که گفته می شود ناصر شفق مدیرعامل پیشین باشگاه های ابومسلم، پاس تهران و تراکتورسازی تبریز جدی ترین گزینه است و بزودی حکمش ابلاغ خواهد شد.

قبل از اینکه از اکبر غمخوار به عنوان جدی‌ترین گزینه برای نشستن روی صندلی محمد رویانیان نام برده شد اما غمخوار در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد حاضر نیست مدیرعاملی پرسپولیس را بپذیرد اما حضور در هیات مدیره را خواهد پذیرفت. جعفر کامبوزیا هم که جدال لفظی تندی با علی دایی داشت عضو هیات مدیره خواهد بود و مهدی مهدوی کیا نیز یکی از گزینه هاست. با این حال چند نفر دیگر هم برای انتخاب به عنوان نفر پنجم هیات مدیره شانس دارند که مسئولان وزارت ورزش در حالی بررسی بیشتر هستند.