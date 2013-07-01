به گزارش خبرگزاری مهر، دولت آمریکا بار دیگر در مسائل داخلی سوریه مداخله کرد. بر اساس گزارش جروزالم پست وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای مدعی شده است حمله ارتش سوریه به شورشیان در شهر حمص موجب کشته شدن افراد غیرنظامی می شود.

"پاتریک ونترل" سخنگوی وزارت خارجه با بیان این مطلب خواستار حضور فوری سازمان های بین المللی از جمله نهادهای سازمان ملل و صلیب سرخ در مناطق درگیری در سوریه شد. در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده است حمایت حزب الله از ارتش سوریه در مبارزه با شورشیان مسلح مغایر با خواسته مردم این کشور برای آزادی است.

ادعاهای آمریکا در حالی مطرح می شود که دولت این کشور رسما از حمایت نظامی و لجستیکی خود از شورشیان مسلح سوریه خبر داده است، امری که به تشدید درگیری ها و ادامه جنگ و خونریزی در این کشور منجر می شود.