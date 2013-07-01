به گزارش خبرگزاری مهر، "پاتریک کاکبرن" در مقاله ای که از سوی روزنامه ایندیپندنت منتشر شده از عملکرد رسانه های خارجی در پوشش وقایع سوریه انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: رسانه های خارجی در درگیریها در سوریه به نحو خطرناکی گمراه کننده و غیردقیق عمل کردند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی افزود: در بازدیدی که از سوریه داشتم تصویری کاملا مغایر با آنچه رسانه ها پوشش می دهند، مشاهده کردم.

کاکبرن تاکید کرد: هر بار که به سوریه سفر می کنم از میزان اختلاف شرایط موجود با آنچه در رسانه های جهانی منتشر می شود، شگفت زده می شوم. پوشش این رسانه ها از وقایع سوریه به طور حتم همانند آنچه از جنگ جهانی اول تاکنون دیده ایم، غیردقیق و گمراه کننده است.

وی افزود: سیاستمداران، رسانه های غیررسمی و مخاطبان تلویزیون همگی با توجه به تشویش افکار عمومی درباره وقایع سوریه طی دو سال اخیر، هیچ گونه دیدگاه روشنی درباره وقایع موجود در سوریه ندارند.