محسن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی کارگاه رماننویسی در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان خبر داد و گفت: من اخیرا مشغول به تالیف کتابی شدهام با عنوان «رمان نویسی در وقت اضافه»؛ که کار تالیف آن نهایتا تا یکی ـ دو ماه آینده تمام میشود و قرار است از سوی انتشارات عصر داستان منتشر شود. در این کتاب سعی من این بود که به نیاز تمام سلیقهها درباره چگونگی شروع رماننویسی پاسخ بدهم. در همین حین به نظرم رسید مباحث مطرح شده در این کتاب را میتوان به صورت عملی نیز به مخاطب ارائه کرد و به همین خاطر به انجمن نویسندگان کودک و نوجوان پیشنهاد برگزاری کارگاه رماننویسی را دادم که مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: حس من این است که بحثهای نظری در باب رماننویسی در 15 سال گذشته دیگر با شور و شوق سابق ارائه نمیشود و کمتر کسی حوصله مکتوب کردن این بحثها را دارد. به تبع برپایی کارگاه هم به همین شکل است؛ با این تفاوت که در کارگاه رمان نویسی اگر حوصله داشته باشی، میشود به زبانی خودمانیتر و سادهتر از زبان نوشتاری کتاب با مخاطب صحبت کرد.
سلیمانی افزود: کارگاه رماننویسی من در انجمن نویسندگان کودک قرار نیست کارگاه پرداختن به تئوریهای رمان نویسی باشد. در این کارگاه خیلی قصد ندارم به بیان بحثهای جزیی و تکنیکی در نوشتن بپردازم. پایه کار من فعالیت عملی نوشتن و تلاش برای هدایت بچهها به این سمت است تا جایی که اگر مخاطب این کلاس تا قبل از شرکت در آن یک کار عملی مکتوب نیز داشته باشد، بتواند با شرکت در کارگاه به خلق آن نائل شود.
این نویسنده با اشاره به موضوعات مطرح شده در این کتاب و کارگاه رماننویسی خود تصریح کرد: طراحی رمان، شخصیتپردازی و سوژهیابی، تنظیم زمان در نگارش و تقسیماتی که برای نوشتن رمان مرسوم است مهمترین نکاتی است که در این کارگاه به صورت عملی تدریس میشود.
به گفته سلیمانی، فرآیند ثبتنام برای شرکت در این کارگاه آغاز شده و تا 25 تیرماه ادامه دارد و زمان برگزاری آن نیز توسط انجمن نویسندگان کودک و نوجوان اعلام خواهد شد. همچنین حضور علاقهمندان در گروه سنی غیر از کودک و نوجوان نیز در آن بلامانع است.
نظر شما