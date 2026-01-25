https://mehrnews.com/x3bdBp ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷ کد مطلب 6731393 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷ بارش رحمت الهی در شهرستان دلگان دلگان - باران زمستانی در پنجمین روز از بهمن ماه شهرستان دلگان را خوش پاکیزه و دلنشین کرد. دریافت 8 MB کد مطلب 6731393 کپی شد مطالب مرتبط ایجاد بیش از ۳ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان بی پرده با مهر؛ دلایل حضور پر رنگ نوجوانان در اغتشاشات اخیر باران محور دلگان به زهکلوت را مسدود کرد بی پرده با مهر؛ آزادی بیان از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی مدارس سیستان و بلوچستان برای روز دوشنبه غیر حضوری شد برچسبها بارش باران شهرستان دلگان باران
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