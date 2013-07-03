به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که طی هفته های گذشته پیرامون اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مطرح شد، محمد عباسی طی حکمی حمید سجادی را مامور پیگیری انتخاب اعضای جدید هیات مدیره کرد. در این میان سجادی مذاکراتی را با برخی گزینه ها به صورت حضوری و تلفنی انجام داد تا بتواند اعضای جدید را انتخاب کند. مهدی مهدوی کیا، افشین پیروانی، اکبرغمخوار و ... از جمله گزینه هایی بودند که سجادی آنها را برای حضور در هیات مدیره مد نظر دارد.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین چند عضو دیگر را برای معرفی به وزیر در نظر گرفته و قرار است اسامی مد نظرش را روز شنبه و پس از بازگشت محمد عباسی از کره جنوبی به وی ارائه کند تا عباسی پس از بررسی نهایی اسامی اعضای جدید هیات مدیره سرخپوشان را رسما اعلام کند. گفته می شود حسین هدایتی که قبل از این رئیس هیات مدیره پرسپولیس بود و فصل گذشته مالکیت باشگاه ملوان و گهر دورد را برعهده داشت به عنوان گزینه اقتصادی مد نظر وزارت ورزش است.