پرسپولیس مقابل تراکتورسازی برنده شد/ غیبت علی کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 17:30 در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد تیم پرسپولیس با یک گل از سد تراکتورسازی گذشت.

نیمه اول این دیدار بدون گل خاتمه یافت. در این نیمه تیم پرسپولیس با ترکیب نیلسون، نورمحمدی، بنگر، حقیقی، نوری، نوروزی، سیدصالحی، میثم حسینی، ماهینی، کفشگری و عالیشاه به مصاف حریف رفت و نتوانست دروازه شاگردان مجید جلالی را باز کند. در ترکیب تیم تراکتورسازی هم خبری از علی کریمی نبود.

در نیمه دوم علی دایی تغییرات زیادی را در ترکیب تیمش ایجاد کرد و رضا محمدی، بنگر، خانزاده، سیدجلال حسینی، علی عسگری، نوری، مارکو، شاکری، عباس‌زاده، غریبی و غلامرضا رضایی را به میدان فرستاد. در این نیمه پرسپولیس بازی بهتری ارائه کرد و با گلی که یونس شاکری در دقیقه 80 با ضربه سر به ثمر رساند تراکتورسازی را شکست داد. این بازیکن یک گل دیگر هم به ثمر سانده بود که داور آن را آفساید اعلام کرد.

قرار بر این بود دیدار دو تیم پشت درهای بسته برگزار شود و حتی در ابتدا از حضور خبرنگاران و عکاسان نیز ممانعت به عمل آمد ولی ازدحام جمعیت پشت درهای بسته به قدری زیاد بود که در نهایت یکی از در‌ب‌های ورزشگاه باز شد و هواداران به داخل ورزشگاه راه یافتند. در کنار آنها خبرنگاران و عکاسان نیز به داخل ورزشگاه رفتند و این دیدار جالب توجه را تحت پوشش قرار دادند.

این بازی مهمانان ویژه ‌هم داشت. حبیب کاشانی مدیرعامل پیشین قرمزها در ورزشگاه درفشی فر حاضر شد و بازی دو تیم را از نزدیک نظاره‌گر بود. علیرضا منصوریان مربی تیم ملی نیز با دستی شکسته این بازی را تماشا کرد.